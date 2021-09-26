Серіал знято за серією романів польського письменника Анджея Сапковського.

Стриминговый сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону популярного серіалу "Відьмак".

Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.

Також стало відомо, що серіал продовжили на третій сезон. В анонсі розповіли про плани зняти анімаційний фільм та серіал по всесвіту "Відьмака", розраховані на дітей.

Серіал "Відьмак": другий сезон

Другий сезон складається з восьми серій. Він стане доступним на стрімінговому сервісі 17 грудня.

Головних героїв грають ті ж актори: Генрі Кавілл, Аня Чалотра та Фрейя Аллан.

"Відьмак": трейлер другого сезону

"Відьмак": що відомо про серіал Netflix

Читайте такожNetflix нарешті завершивши зйомки іншого сезону "Відьмака" (фото, відео)Перший сезон "Відьмака" вийшов у 2019 році.

Серіал знято за серією романів польського письменника Анджея Сапковського.

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Автор: Катерина Шварц