Стриминговый сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону популярного серіалу "Відьмак".
Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.
Також стало відомо, що серіал продовжили на третій сезон. В анонсі розповіли про плани зняти анімаційний фільм та серіал по всесвіту "Відьмака", розраховані на дітей.
Серіал "Відьмак": другий сезон
Другий сезон складається з восьми серій. Він стане доступним на стрімінговому сервісі 17 грудня.
Головних героїв грають ті ж актори: Генрі Кавілл, Аня Чалотра та Фрейя Аллан.
"Відьмак": трейлер другого сезону
"Відьмак": що відомо про серіал Netflix
Читайте такожNetflix нарешті завершивши зйомки іншого сезону "Відьмака" (фото, відео)Перший сезон "Відьмака" вийшов у 2019 році.
Серіал знято за серією романів польського письменника Анджея Сапковського.
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