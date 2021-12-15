Анджей Сапковський подивився кіноадаптацію до прем'єри.

Польський письменник-фантаст і публіцист поділився враженнями від перегляду другого сезону серіалу Netflix "Відьмак", знятого за його книгами.

Рецензію опублікували в Twitter- акаунті серіалу.

Читайте також"Може, це кінець світу?": Netflix показавши офіційний трейлер нового сезону "Відьмака"Прем'єра другого сезону "Відьмака" відбудеться 17 грудня. Сапковський вже подивився і залишив свій відгук.

"Вітаю Лорен (шоураннер Лорен Хіссріч, - Ред.) і її команду з відмінною роботою", - зазначив він.

Письменник навіть сказав, що чекає на наступний сезон.

"Адаптувати мої книги - непросте завдання. Я дивився з величезним задоволенням і сподіваюся на ще більш епічний третій сезон", - сказав він.

Нагадаємо, британський актор Генрі Кавілл отримає по мільйону доларів за кожну серію другого сезону серіалу стримінговому сервісі Netflix "Відьмак".

Крім Генрі Кавілла, в проекті знялися актори Фрейя Аллен, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Грем Мактавіш та інші.

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Автор: Анастасія Печенюк