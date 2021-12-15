Польський письменник-фантаст і публіцист поділився враженнями від перегляду другого сезону серіалу Netflix "Відьмак", знятого за його книгами.
Рецензію опублікували в Twitter- акаунті серіалу.
Читайте також"Може, це кінець світу?": Netflix показавши офіційний трейлер нового сезону "Відьмака"Прем'єра другого сезону "Відьмака" відбудеться 17 грудня. Сапковський вже подивився і залишив свій відгук.
"Вітаю Лорен (шоураннер Лорен Хіссріч, - Ред.) і її команду з відмінною роботою", - зазначив він.
Письменник навіть сказав, що чекає на наступний сезон.
"Адаптувати мої книги - непросте завдання. Я дивився з величезним задоволенням і сподіваюся на ще більш епічний третій сезон", - сказав він.
Нагадаємо, британський актор Генрі Кавілл отримає по мільйону доларів за кожну серію другого сезону серіалу стримінговому сервісі Netflix "Відьмак".
Крім Генрі Кавілла, в проекті знялися актори Фрейя Аллен, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Грем Мактавіш та інші.