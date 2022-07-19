Вийшов трейлер історичного епосу "Королева-воїн" (The Woman King), що розповість про жіночу гвардію вже неіснуючого Королівства Дагомея на західному узбережжі Африки.
Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра фільму в Україні запланована на 29 вересня 2022 року.
Фільм, заснований на реальних подіях, розкаже про силу та відвагу жінок, які виборювали власну незалежність в Королівстві Дагомея, що існувало у 1620-1900 роках на території сучасних Беніну та Того.
Головні ролі у фільми виконали Віола Девіс ("Прислуга", "Вдови", "Загін самогубців", серіал "Як уникнути покарання за злочин"), Тусо Мбеду ("Підземна залізниця"), Лашана Лінч ("007: Не час помирати", "Капітан Марвел"), Джон Бойєга (трилогія "Зоряні війни: Пробудження сили"), Хіро Файнс-Тіффін (трилогія "Після") та інші.
Режисером фільму стала Джина Прінс-Байтвуд, яка серед іншого до цього зняла бойовик "Стара гвардія" та романтичну драму "Поза світлом".
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