Успішна молодіжна франшиза розповідає про складні стосунки студентів Тесси Янг та Хардіна Скотта.

Представлений перший офіційний тизер романтичного фільму "Після падіння" ("After We Fell"), що є третьою частиною франшизи "Після" за бестселерами американської письменниці Анни Тодд.

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Як повідомляє "Вольга Україна", перший промо-ролик майбутнього фільму був опублікований на офіційних сторінках фільму 14 лютого спеціально до Дня Святого Валентина.

В популярних бестселерах Анни Тодд йдеться про складні та дуже чуттєві стосунки молодих студентів Тесси Янг у виконанні Джозефін Ленгфорд та Хардіна Скотта у виконанні Хіро Файнс-Тіффіна. У тизері також засвітився новачок франшизи - актор і модель Картер Дженкінс.

Повідомляється, що фінальні третю та четверту частини франшизи "Після" знімали одночасно восени 2020 року з дотриманням усіх правил безпеки.

Як повідомлялося раніше, до акторського складу "Після падіння" приєдналися лауреатка премії "Оскар" Міра Сорвіно, зірка "Моторошних пригод Сабріни" Чез Пердомо, а також зірки шоу HBO "Футболісти" і "Справжня кров" Аріель Кеббел та Стівен Мойєр. Фільми поставила відомий інді-режисер Кастіль Лендон.

Перша частина "Після" вийшла на великі екрани весною 2019 року, очоливши бокс-офіс більше дюжини країн, в тому числі й України. Стрічка Дженні Гейдж стала фільмом року за версією Teen Choice Awards та E! People's Choice Awards.

Другу частину франшизи - фільм "Після сварки" - зняв режисер культових "Жорстоких ігор" Роджер Кемблі, а до основного акторського складу приєднався популярний актор та інфлюенсер Ділан Спроус. Фільм вийшов на екрани в перших числах вересня 2020 року і, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією, став не менш успішним, ніж перша частина. "Після сварки" дебютував в українському бокс-офісі на другому місці, після блокбастера "Тенет".

Прем'єра третьої частини історії Тесси Янг та Хардіна Скотта "Після падіння" очікується в 2021 році. Точна дата поки невідома.

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Автор: Марина Григоренко