Після Одеси Лорак одразу ж вирушила на російський фестиваль "Нова хвиля" у Сочі.

Скандальна співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, анонсувала першу за останні сім років пісню українською мовою.

Про це вона розповіла під час концерту в Сочі.

Пісня ввійде в альбом співачки, реліз якого вийде восени. При цьому Лорак виокремила своїх "інтернаціональних" прихильників, заявивши, що музика "не має національності".

"Восени буде повноцінний альбом, але також буде пісня особлива для мене особисто. Вона буде українською рідною мовою. Думаю, порадує моїх інтернаціональних прихильників, тому що у музики немає, як відомо, національності. Тому що вона звучить від серця", – відповіла співачка.

16 серпня Лорак виступила в одеському нічному клубі, це були її перші офіційні гастролі в Україні за останні сім років. Попередні концерти артистки зривали активісти, яким не подобається неясна політична позиція співачки щодо агресії Росії в Україні.

Після Одеси Лорак одразу ж вирушила на російський фестиваль "Нова хвиля" у Сочі.

Раніше ведучий та продюсер Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу Софії Ротару на концерті до Дня незалежності в Києві через її недавню участь у конкурсі РФ.

Автор: Яна Ставська