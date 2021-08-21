24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни.

Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня незалежності на НСК "Олімпійський".

Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що Ротару нещодавно виступала на російському фестивалі "Нова хвиля" у Сочі.

"При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новой волне" в Сочі – курорті країни-агресора – я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності. Під час війни не можна одночасно виступати й для окупантів, і для жертв агресії", – пояснив він.

Читайте такожОпальна Ані Лорак після концерту в Україні рвонула в Росію на "Нову хвилю" (фото)Кондратюк зауважив, українські зірки гастролюють в Росії через відсутність в Україні закону про колаборантів.

"…кожен по-своєму трактує можливість працювати в РФ і співпрацювати з агресором. І такий стан справ - повна антидержавна маячня", – написав ведучий.

24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни. На думку користувачів мережі, навряд чи її поява на святковій сцені в Україні сподобається патріотам.

Сама Ротару виступ в РФ не коментує і навіть в соціальних мережах вона не показує, як вона провела час в Сочі.

Автор: Яна Ставська