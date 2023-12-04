В широкий український прокат фільм "Ля Палісіада" вийде 11 січня 2024 року.

Український нуарний детективний фільм "Ля Палісіада" (La Palisiada) отримав головний приз 41-го Torino Film Festival, що вважається другим за важливістю кінофестивалем в Італії після Венеційського.

Як повідомили організатори фестивалю на своїй сторінці у Facebook, повнометражний режисерський дебют Філіпа Сотниченка є "складним фільмом із великою режисерською свободою в побудові сцен, які, поєднуючись разом, знаходять своє автономне значення".

"Ля Палісіада" – про що фільм

Події фільму розгортаються у 1996 році за п'ять місяців до вступу в дію мораторію на смертну кару в Україні. Двоє давніх друзів – детектив міліції та судовий експерт – мають встигнути до цього часу розкрити заплутану справу про вбивство свого колеги. Одночасно обидва вони занурюються у давно забуті спогади про часи, коли вони обидва були закохані у вдову загиблого.

Головні ролі у фільмі виконали Андрій Журба та Новруз Хікмет.

У жовтні 2023 року фільм "Ля Палісіада" також був визнаний найкращий повнометражний ігровий фільм 2023 року в Україні за версією премії кінокритиків "Кіноколо".

Також в активі фільму вже є перемога Філіпа Сотниченка в категорії "Найкращий режисер" на Міжнародному кінофестивалі в Сараєво, приз "Найкращий фільм" на Вільнюськрму міжнародному кінофестивалі Kino Pavasaris та приз ФІПРЕССІ на Роттердамському міжнародному кінофестивалі.

Нині фільм має оцінку на IMDb 6,2 бали з 10.

В широкий український прокат фільм "Ля Палісіада" вийде 11 січня 2024 року.

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