В український прокат фільм вийде 11 січня 2024 року.

Вийшов перший трейлер українського іронічного детективу "Ля Палісіада", події якого розгортатимуться у 1996 році на тлі скасування смертної кари в Україні.

За сюжетом фільму, за п'ять місяців до вступу в дію мораторію на смертну кару, давнім друзям – детективу міліції та судовому експерту – необхідно розкрити заплутану справу про вбивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Події, які відбуваються у фільмі, за словами його сценариста і режисера Філіпа Сотниченка, для якого це повнометражний дебют, не претендують на історичну дійсність. Це радше стилізація того періоду, духу часу та повсякденного життя людей через знайомі образи та символи. При цьому автори настільки заглибилися в деталізацію досліджуваного часу, що вирішили відзняти кіно у форматі DvCam, що був створений у 1996 році – для цього оператор-постановник використовував касетну ретро-камеру.

"Ідея фільму виникла випадково. Я наштовхнувся на інформацію про смертну кару і був здивований, коли дізнався, що така міра покарання в Україні існувала до 1996 року включно. Тоді я був ще дитиною і навчався в початковій школі. На тлі цього факту в мене виникло бажання поринути в той період і комбінувати побут людей середини девʼяностих, вивчаючи домашні архіви, та міліцейські оперативні відео, які ми фактично перефільмували на знімальну техніку того часу. Зробивши безліч проб різних камер, які шукали по всьому світу, ми зупинились на камері, яку використовували Ларс фон Трієр та Томас Вінтерберґ у своїх перших фільмах напряму "Догма 95", щоб повною мірою передати на екрані атмосферу та фактуру зображення того часу", – розповів Сотниченко.

Світова премʼєра фільму відбулася на 52 International Film Festival Rotterdam взимку 2023 року, де стрічка здобула нагороду від Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI). Пізніше фільм здобув перемогу в номінації "Найкращий повнометражний фільм" на 28 Vilnius International Film Festival "Kino Pavasaris".

В широкий український прокат фільм "Ля Палісіада" вийде 11 січня 2024 року.

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