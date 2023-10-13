Фільми "Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі" – серед переможців цьогорічної премії.

12 жовтня 2023 року, в рамках сьомого фестивалю "Київський тиждень критики", відбулась церемонія нагородження шостою Національною премією кінокритиків "Кіноколо".

Як повідомили організатори заходу, найкращим українським повнометражним ігровим фільмом року стала нуарна драма "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка, події якої розгортаються на тлі скасування смертної кари в Україні у 1996 році.

Тим часом, сатирична комедія Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" стала рекордсменом за кількістю нагород цьогорічної премії, здобувши перемогу у трьох номінаціях: найкращий режисер, сценарій та актор.

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Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який відібрали представником від України на "Оскар 2024", отримав дві нагороди – найкращий документальний фільм та відкриття року.

Повний список лауреатів премії "Кіноколо":

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ля Палісіада"

Найкращий режисер та автор сценарію – Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

Відкриття року – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова як найкращий повнометражний дебют

Найкращий актор – Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург")

Найкраща акторка – Карина Химчук ("Ти мене любиш?")

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "ГКЧП" режисера Аркадія Непиталюка

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова

Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей" режисерки Софії Мельник

Нагороду "За досягнення" отримали Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер та Олена Гончарук з команди Довженко-Центру за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".

Як повідомляв УНІАН, 12-18 жовтня 2023 року в столиці проходить вже сьомий за рахунком Київський тиждень критики, що є одним з головних українських кінофестивалів.

Також УНІАН підготував добірку з п'яти нових фільмів, які варто обов'язково подивитися в рамках фестивалю. Загалом покажуть 26 фільмів як українського, так і іноземного виробництва з найвідоміших світових кінофестивалів, в тому числі фільм-переможець Канн 2023.

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