Вихід фільму в прокат запланований на 10 листопада 2023 року.

Marvel Studios випустила перший трейлер супергеройського фільму "Марвели" (The Marvels), який стане частиною п'ятої вази кіновсесвіту Marvel.

Фільм стане продовженням фільму "Капітан Марвел" (2019) про становлення Керол Денверс як однієї з найсильніших супергероїнь КВМ і серіалу "Міс Марвел" (2022), в якому глядачів познайомили з юною Камалою Хан, яка отримала здібності завдяки чарівному браслету. Також не зайвим буде переглянути серіал "Ванда/Віжн" (2021), в якому була представлена агент Моніка Рамбо.

Як було показано у фіналі серіалу "Міс Марвел", якимось чином Керол Денверс, Камала Хан і Моніка Рамбо при кожному застосуванні своїх здібностей раптово почали міняються одна з одною місцями. Щоб з'ясувати причину, з якої це відбувається, їм доведеться об'єднатися, ну а попутно дати бій черговій загрозі Всесвіту.

Крім того, у фільмі знову з'явиться Семюел Л. Джексон в ролі Ніка Ф'юрі, а ще смертоносний флеркен Гуся, що маскується під рудого кота, якого вже можна було бачити у фільмі "Капітан Марвел". Також свої ролі повторять низка акторів, які зіграли родичів Камали Хан в серіалі "Міс Марвел".

Серед нових імен у касті – Заві Ештон ("Оксамитова бензопила", "Розповідь служниці"), яка зіграє антагоніста, та Парк Соджун ("Паразити").

Вихід фільму в прокат запланований на 10 листопада 2023 року.

П'ята фаза кіновсесвіту Marvel

П'ята фаза кінематографічного всесвіту Marvel офіційно стартувала 17 лютого 2023 року фільмом "Людина-мураха і Оса: Квантоманія". Всього вона буде налічувати шість фільмів і сім серіалів, які вийдуть в 2023-2024 роках.

Зокрема, окрім "Людини-Мурахи 3", в п'яту фазу увійдуть фільми "Вартові галактики 3", "Марвели", "Капітан Америка: Новий світовий порядок", "Громовержці" і "Блейд", а також серіали "Таємне вторгнення", "Локі" (2 сезон), "А що якщо?..." (2 сезон), "Залізне серце", "Ехо", "Агата: Ковен хаосу" і "Шибайголова: Народжений знову".

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