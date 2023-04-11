Marvel Studios випустила перший трейлер супергеройського фільму "Марвели" (The Marvels), який стане частиною п'ятої вази кіновсесвіту Marvel.
Фільм стане продовженням фільму "Капітан Марвел" (2019) про становлення Керол Денверс як однієї з найсильніших супергероїнь КВМ і серіалу "Міс Марвел" (2022), в якому глядачів познайомили з юною Камалою Хан, яка отримала здібності завдяки чарівному браслету. Також не зайвим буде переглянути серіал "Ванда/Віжн" (2021), в якому була представлена агент Моніка Рамбо.
Як було показано у фіналі серіалу "Міс Марвел", якимось чином Керол Денверс, Камала Хан і Моніка Рамбо при кожному застосуванні своїх здібностей раптово почали міняються одна з одною місцями. Щоб з'ясувати причину, з якої це відбувається, їм доведеться об'єднатися, ну а попутно дати бій черговій загрозі Всесвіту.
Крім того, у фільмі знову з'явиться Семюел Л. Джексон в ролі Ніка Ф'юрі, а ще смертоносний флеркен Гуся, що маскується під рудого кота, якого вже можна було бачити у фільмі "Капітан Марвел". Також свої ролі повторять низка акторів, які зіграли родичів Камали Хан в серіалі "Міс Марвел".
Серед нових імен у касті – Заві Ештон ("Оксамитова бензопила", "Розповідь служниці"), яка зіграє антагоніста, та Парк Соджун ("Паразити").
Вихід фільму в прокат запланований на 10 листопада 2023 року.
П'ята фаза кіновсесвіту Marvel
П'ята фаза кінематографічного всесвіту Marvel офіційно стартувала 17 лютого 2023 року фільмом "Людина-мураха і Оса: Квантоманія". Всього вона буде налічувати шість фільмів і сім серіалів, які вийдуть в 2023-2024 роках.
Зокрема, окрім "Людини-Мурахи 3", в п'яту фазу увійдуть фільми "Вартові галактики 3", "Марвели", "Капітан Америка: Новий світовий порядок", "Громовержці" і "Блейд", а також серіали "Таємне вторгнення", "Локі" (2 сезон), "А що якщо?..." (2 сезон), "Залізне серце", "Ехо", "Агата: Ковен хаосу" і "Шибайголова: Народжений знову".