Серед іншого, глава Marvel Studios Кевін Файгі вперше анонсував склад антисупергеройської команди "Громовержці".

10 вересня 2022 року в рамках виставки D23 Expo 2022 кіностудія Marvel провела презентацію своїх майбутніх проектів, серед іншого представивши нові трейлери, логотипи та оновлені акторські склади.

Зокрема, глава Marvel Studios Кевін Файгі вперше анонсував склад антисупергеройської команди до фільму "Громовержці" (Thunderbolts), про приєднання якої до кіновсесвіту Marvel вже давно велися розмови. Офіційно про запуск "Громовержців" заявили ще на San Diego Comic-Con в липні 2022 року, запланувавши прем'єру на 26 липня 2024 року.

Тепер стало відомо, що в команду суперлиходіїв, що працюють на уряд, увійдуть нова Чорна вдова Олена Бєлова (Флоренс П'ю), вперше представлена в сольнику "Чорна вдова" 2021 року і що повернулася до ролі в серіалі "Соколине око" (2021), і Джеймс "Бакі" Барнс / Зимовий Солдат (Себастіан Стен), добре відомий фанатам кіновсесвіту по фільмах з серії "Капітан Америка" і "Месники" (2011-2019), а також серіалу "Сокіл і Зимовий солдат" (2021). Крім того, до комнди приєднаються Антонія Дрейкова / Таскмастер (Ольга Куриленко) і Олексій Шостаков / Червоний Страж (Девід Харбор) з фільму "Чорна вдова", Джон Уокер / Агент США (Вайтт Рассел) і Валентина Аллегра де Фонтейн / Мадам Гідра (Джулія Луї-Дрейфус) з серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", а також Ейва Старр / Примара (Ханна Джон-Кеймен), яку глядачі вже могли бачити у фільмі "Людина-мураха і Оса" (2018).

Також Файгі пролив трохи світла на майбутній фільм "Капітан Америка: Новий світовий порядок" (Captain America: New World Order), прем'єра якого запланована на 3 травня 2024 року. Як вже було раніше відомо, у четвертій частині фільмів про Капітана Америка роль супергероя вперше виконуватиме не Кріс Еванс, який виконував цю роль з 2011 по 2019 роки, а Ентоні Макі: щит Капітана Америки остаточно перейшов до персонажа Макі – Сема Вілсона / Сокола, який дебютував в кіновсесвіті Marvel в 2014 році у фільмі "Перший месник: Зимовий солдат", у фіналі серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", що виходив на Disney+ навесні 2021 року.

Тепер стало відомо, що у фільмі також з'являться персонажі Хоакін Торрес у виконанні Денні Раміреса, який тепер сам стане новим Соколом, і афроамериканський ветеран Корейської війни і суперсолдат Ісайя Бредлі (Карл Ламблі), якого 30 років тримали у в'язниці й проводили над ним експерименти, обидва вперше представлені в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат" (2021). Крім того, у фільмі будуть задіяні такі персонажі, як ізраїльська супергероїня Сабра (Шира Хаас) і Семюел Стернс / Лідер (Тім Блейк Нельсон), біолог, який випадково заразився кров'ю Брюса Беннера під час розробки протиотрути для визволення від Галка під час подій фільму "Неймовірний Галк" (2008).

Крім цього, в рамках презентації стало відомо, що фільм "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (Ant-Man and The Wasp: Quantumania), прем'єра якого намічена на 17 лютого 2022 року, стане першим фільмом П'ятої фази КВМ і буде прямо підводити глядачів до фільму "Месники: Династія Канга" (Avengers: The Kang Dynasty), вихід якого намічений на травень 2025 року.

Крім того, відвідувачам виставки показали уривок за участю Канга (Джонатан Мейджорс) до другого сезону серіалу "Локі" (Loki), вихід якого намічений на літо 2023 року.

Також в рамках D23 Expo нарешті оголосили режисера майбутнього фільму "Фантастична четвірка" (Fantastic Four), вихід якого запланований на 8 листопада 2024 року, він стане першим фільмом шостої фази КВМ. Так, постановкою фільму займеться Метт Шекман, який до цього працював над марвелівським серіалом "Ванда/Віжн" (WandaVision) 2021 року, а також серіалами "У Філадельфії завжди сонячно", "Фарго", "Хороша дружина" і "Гра престолів". Зазначимо, акторський склад "четвірки" все ще невідомий.

Ще однією гарячою новиною виставки стала прем'єра трейлера до майбутнього серіалу "Таємне вторгнення" (Secret Invasion), який вийде на початку 2023 року. За сюжетом серіалу, одна з фракцій інопланетян-метаморфів скруллів, здатних набувати вигляд інших істот, отримує контроль над усіма аспектами життя землян. Протистояти їм будуть колишній директор організації "Щ.И.Т." Нік Ф'юрі (Семюел Л. Джексон), його вірна колега Марія Хілл (Кобі Смолдерс), агент ЦРУ Еверетт К. Росс (Мартін Фріман), напарник і друг Залізної Людини, офіцер ВПС Джеймс "Роуді" Роудс / Бойова машина (Дон Чідл) і лідер дружньої до людей фракції скруллів Талос (Бен Мендельсон), добре знайомі фанатам кіновсесвіту Marvel за першими чотирма фазами.

Також відомо, що головного лиходія серіалу зіграє Кінгслі Бен-Адір, а Олівія Колман – стару союзницю Ф'юрі. Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк також з'явиться в серіалі, проте поки неясно, кого саме вона зіграє.

Крім того, в рамках презентації стало відомо, що серіал "Війни в обладунках" (Armor Wars) з Доном Чідлом в ролі Бойової машини буде пов'язаний з серіалом "Таємне вторгнення". Зйомки стартують в 2023 році, а вийти він повинен в 2025 році.

Також був представлений чорно-білий трейлер спецвипуску на Геллоуїн від Marvel "Нічний перевертень" (Werewolf by Night), який покажуть на Disney+ 7 жовтня 2022 року. Проект з мексиканським актором Гаелем Гарсією Берналем розповість про супергероя Джека Рассела, який через сімейне прокляття перетворюється на перевертня. Коли він зумів опанувати свої здібності, він став блукаючим супергероєм, що знищує всяку нечисть.

Крім того, відвідувачам виставки D23 Expo показали кілька ексклюзивних роликів, поки ще недоступних для широкої публіки.

Зокрема, був показаний новий уривок з фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки" (Black Panther: Wakanda Forever), який вийде вже 11 листопада 2022 року. За повідомленнями присутніх на події оглядачів, за сюжетом фільму, країни світу намагаються нажитися на ресурсах Ваканди, яка залишилася без короля, тоді як правитель підводного світу Немор спробує захопити трон. Найімовірніше, після загибелі короля Ваканди Т'Чалли / Чорної пантери, персонаж якого вирішили прибрати з франшизи після смерті актора Чедвіка Боузмана від раку в 2020 році, його молодша сестра Шурі у виконанні актриси Летіші Райт стане новою Чорною Пантерою. Також в цьому фільмі буде вперше представлений персонаж Рірі Вільямс / Залізне серце, дівчини-винахідника, яка створила залізну броню, технологічно рівну броні Тоні Старка / Залізної людини.

Також був показаний перший трейлер фільму "Марвели" (The Marvels) за участю персонажів Керол Денверс / Капітан Марвел (Брі Ларсон) з "Капітана Марвел" (2019) і "Месників: Завершення", Камали Хан / Міс Марвел з серіалу "Міс Марвел" (2022) і Моніки Рамбо з серіалу "Ванда/Віжн" (2021). За сюжетом фільму, вихід якого запланований на 29 липня 2023 року, героїні об'єднуються, коли дізнаються, що при кожному застосуванні своїх здібностей вони міняються один з одним місцями.

Крім цього, відвідувачі побачили перший тизер серіалу "Залізне серце" (Ironheart) про згадану вище супергероїню Рірі Вільямс, який повинен вийти в кінці 2023 року. Також стало відомо, що в серіалі зіграє зірка мюзиклу "На висотах Нью-Йорка" Ентоні Рамос, йому дістанеться роль персонажа на прізвисько "Капюшон". У центрі історії опиниться протистояння між магією і технологіями.

Крім того, відвідувачам показали уривок із зеріал "Ехо" (Echo), який повинен вийти в 2023 році, й офіційно оголосили, що в першому сезоні буде задіяний персонаж Вілсона Фіска / Кінгпіна у виконанні Вінсента Д'Онофріо, який після подій в серіалі "Соколине око" осліп на одне око.

Також відвідувачам виставки оголосили, що зйомки серіалу "Шибайголова: Народжений заново" (Daredevil: Born Again) з Чарлі Коксом в ролі сліпого адвоката-месника з Пекельної кухні стартують в 2023 році. При цьому був представлений логотип проекту.

Таким чином, відбудеться офіційне повернення серіалу "Шибайголова" з Чарлі Коксом, що виходив у 2015-2018 роках поза межами основного кіновсесвіту. Сам персонаж вже був включений до кіновсесвіту Marvel у фільмі "Людина-павук: Додому дороги немає" та серіалі "Вона-Галк". Вихід серіалу запланований на 2024 рік.

