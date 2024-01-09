В український прокат фільм вийде в березні 2024 року.

Вийшов український трейлер драматичного трилера "Материнський інстинкт" (Mothers' Instinct), головні ролі в якому виконали одні з найкращих акторок сучасності, володарки премії "Оскар" Енн Гетевей та Джессіка Честейн.

Філь є англомовною адаптацією світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел. Головні героїні Еліс (Честейн) та Селін (Гетевей), здається, мають все: люблячі чоловіки, прекрасні діти, комфортне життя в заможному пригороді, а також їх сусідська міцна дружба. Втім, трагічний випадок знищує цю ідеальну гармонію. Почуття провини, підозрілість та параноя поєднуються, щоб знищити дружбу, а, можливо, й їхні життя.

Сценарій проекту, вперше представленого на міжнародному кінофестивалі у Торонто, був адаптований Сарою Конрадт, яку за цю роботу авторитетне видання Variety внесло до списку сценаристів "за якими потрібно слідкувати".

Постановником трилера виступив француз Бенуа Деломме, для якого стрічка стала режисерським дебютом. Раніше він встиг зарекомендувати себе на весь світ завдяки своїм операторським роботам у таких фільмах, як "Ван Гог. На порозі вічності", "Коханець леді Чаттерлей", "Мінамата", "Найп’янкіший округ у світі" та інших.

Окрім Енн Гетевей ("Диявол носить Прада", "8 подруг Оушена", "Знедолені", "Темний лицар повертається", "Інтерстеллар") та Честейн ("Гра Моллі", "Воно 2", "Марсіянин", "Найжорстокіший рік", "Багряний пік"), у фільмі зіграли Джош Чарльз ("Пам’ять", "Хороша дружина", "S.W.A.T.: Спецназ міста янголів") та Андерс Даніельс Лі ("Найгірша людина в світі", "Персональний покупець", "Осло, 22").

"Материнський інстинкт" – це третя спільна робота для Честейн та Гетевей після фільмів "Інтерстеллар" та "Час Армагеддону". За словами суперзірок та подруг у реальному житті, вони спеціально шукали матеріал, який дозволив би їм мати якомога більше спільних сцен у фільмі.

За словами Честейн, акторки розігрують історію, у якій "провина, підозри та параноя просочуються в дружбу їхніх героїнь, оскільки темні сторони психологічної битви поступаються місцем темній стороні материнського інстинкту".

Водночас Гетеуей чтверджує, що ця роль є найскладнішою в її кар'єрі. "Ця незвичайна деталь поставила мене віч-на-віч зі своїм гіршим страхом, який мені довелося подолати, щоб прийняти цю роль", – заявила акторка. – "Через страх я мало не відмовилася від участі у фільмі, тому що не знала, чи я зможу подолати власні материнські інстинкти та виконати свої акторські задачі".

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде у березні 2024 року.

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