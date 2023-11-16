Нині плануються зйомки ігрового повнометражного фільму для аудиторії 12+, де Мавка наблизиться до свого автентичного міфологічно-містичного образу.

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", що вийшов в прокат у березні 2023 року і став справжнім хітом, отримає продовження.

Як розповілили під час форуму Cartoon Business 2023 продюсерка мультфільму Ірина Костюк та СЕО ліцензійної агенції Nerd Тетяна Рубан, вони вже мають певні плани щодо розвитку "Всесвіту Мавки".

Так, окрім створення анімаційного мультсеріалу у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTo (про який вперше заговорили восени 2023 рокуна Cartoon Forum у Тулузі), у планах – створення анімаційного сиквелу, а також ігрового повнометражного фільму для аудиторії 12+, де Мавка наблизиться до свого автентичного міфологічно-містичного образу, повідомила прес-служба FILM.UA Group

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Нагадаємо, робота над анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2025 році – і він фактично одразу став одним з найамбітніших українських кінопроектів. Втім, через низку обставин його реліз постійно переносився – фільм зуміли випустити лише у березні 2023 року. В підсумку вже за перші три вікенди в прокаті "Мавка. Лісова пісня" побила рекорд та стала найкасовішим українським фільмом. Також мультфільм був широко представлений за кордоном.

На сьогоднішній день, за даними кінопрокатника FILM.UA Group, частка касових зборів "Мавки" в загальному національному прокаті протягом 10-ти місяців 2023 року складає 9%, тоді як частка касових зборів мультфільму серед всіх українських релізів 2023 року (10 місяців) становить 51%. "Мавка" також займає 3-тю позицію серед усіх фільмів у прокаті за часів Незалежності України, її випереджають лише "Людина-павук: Додому шляху немає" (2021) та "Аватар: Шлях води" (2022).

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" знятий за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" з додаванням інших сюжетів українського фольклору. Втім, від оригінального трагічного сюжету з твору Лесі Українки у мультфільмі залишилося зовсім не багато. Так, тут збережена чимала кількість персонажів з "Лісової пісні", але у багатьох помітно змінені характери і долі.

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