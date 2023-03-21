Мультфільм побив рекорд усього за три вікенди.

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" побив рекорд. Він став найкасовішим українським фільмом.

"Лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм було продано 642 671 квитків, а бокс-офіс склав 81 848 415 грн", - повідомляється на сайті Державного агенства України з питань кіно.

"Мавка" обігнала "Скажене весілля", "Захара Беркута" та багато інших фільмів. Анімаційний фільм вже зібрав на 10 мільйонів більше за комедію "Я, ти, він, вона". При цьому, "Мавка" перебуває у прокаті лише три тижні та показ фільму у кінотеатрах триває. Тому мультик може зібрати ще більше коштів.

"Нагадаємо, що анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та "Кіноманія". Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1", - додали у Держкіно.

"Мавка. Лісова пісня" - трейлер та опис

Мультфільм почали створювати ще у 2015 році. Режисерами "Мавки" стали Олександра Рубан та Олег Маламуж. Сценаристом виступив Ярослав Войцешек. На початку березня 2023 року мультфільм вийшов у широкий прокат.

Фільм "Мавка. Лісова пісня" створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". Окрім цього, до сюжету додали інші елементи українського фольклору.

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