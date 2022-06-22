Зірка зі світовим ім'ям в будь-якому віці вміла себе подати, а сьогодні, на восьмому десятку, вона виглядає в рази молодше своїх реальних років.

Кар'єру легендарна американська актриса театру і кіно Меріл Стріп почала в 22 роки. За більш ніж 50 років у неї сформувався величезний послужний список з блискучих ролей. УНІАН з нагоди дня її народження згадує найкращі фільми за участю знаменитості.

"Крамер проти Крамера"

Кінострічка вийшла на екрани в далекому 1979 році. Головна роль жінки, яка залишає сім'ю і дитину заради пошуків себе і розвитку кар'єри принесла Меріл Стріп перший "Оскар".

"Вибір Софі"

Фільм 1982 року розповідає про жінку, яка вижила за часів Голокосту.

Екранізація роману У. Стайрона про жінку з Польщі, яка втратила в нацистському таборі чоловіка і дітей, принесла Стріп другий "Оскар" в номінації "Найкраща жіноча роль".

"Сілквуд"

Картина, заснована на реальних подіях, вийшла в 1983 році. Меріл Стріп зіграла головну героїню Карен Сілквуд - співробітницю переробного заводу в Оклахомі.

Під час своєї роботи вона помітила, що колеги піддаються впливу високого рівня радіації. По дорозі на інтерв'ю, де Карен хотіла розповісти про це, вона гине.

"Справжні цінності"

Кінострічка 1998 року, де Меріл дісталася роль Кейт - жінки, що помирає від раку. Її єдина дочка Еллен приїжджає до мами, щоб доглядати за нею і бути поруч В останні дні життя. У такий непростий період мама і дочка неймовірно зближуються. Якщо і існує ідеальний фільм для перегляду з мамою або дочкою, то це однозначно "Справжні цінності".

"Флоренс Фостер Дженкінс"

Картина вийшла на екрани в 2016. Меріл Стріп зіграла тут світську даму, яка, попри відсутність слуху і голосу, мріє підкорити світ своїми піснями. Її чоловік Сент-Клер робить все, щоб допомогти їй на шляху до досягнення мрії, замовчуючи про те, що насправді у жінки жахливий голос.

Меріл Стріп досі не завершила свою кар'єру. Наприклад, в 2021 році вона знялася в політичній сатирі "Не дивись вгору".

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