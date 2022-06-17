Якщо ви переживаєте за контент, який дивляться ваші малюки, то ці мультфільми точно варто їм показати - вони подають хороший приклад.

УНІАН зібрав 5 мультфільмів, які неодмінно потрібно показати вашим малюкам. Картини вчать добру, в ігровій формі прищеплюють важливі якості і будують позитивне мислення.

Монстр в Парижі

У Франції живе жахливий монстр, який наводить жах на всіх місцевих жителів. Однак це тільки зовні. Всередині він добрий і чуйний, але це не під силу розгледіти за його "маскою". Красуня-співачка на ім'я Люсіль змогла побачити в жахливому монстра його справжнє обличчя.

ВАЛЛ-І

Зворушлива історія про маленького, але дуже працьовитого і цікавого робота на ім'я Валлі.

Він самостійно прибирає спорожнілу планету Земля, на якій люди залишили гори сміття. Одного разу він зустрічає іншого робота на ім'я Єва.

Хранитель Місяця

Головний герой-фавн Мьюн з дивовижної планети, де ніч і день змінювали вручну. Він став хранителем Місяця, але тут же його загубив, а незабаром втратив і Сонце. Мультик вчить тому, що головне - це доброта, а поруч з друзями, які завжди готові допомогти, нічого не страшно!

Ілюзіоніст

Головні герої - літній фокусник і одна дуже бідна дівчинка. Вони об'єдналися, щоб впоратися з труднощами, які випали на їхньому шляху. Мультфільм наповнений добром і дитячою наївністю, вчить чуйності і важливості піклуватися про близьких.

Як приручити дракона

Це історія дружби вікінга і дракона. Протягом декількох частин в мультику показується протистояння племені вікінгів і драконів. Однак один хлопчик, спадкоємець вікінга, одного разу відмовився воювати і полювати, подружившись з одним з "ворогів" на прізвисько Беззубик.

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