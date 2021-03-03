Микита каже, що довго думав, чи варто погоджуватися на участь в шоу в ролі ведучого.

Український шоумен Микита Добринін прокоментував свою участь у ролі ведучого в російському "Холостяку" з Тіматі.

Добринін відповів на закиди хейтерів у своєму Instagram.Читайте такожЕкс-"холостяк" Добринін і Квіткова вперше стануть батьками

За словами ведучого, він погодився вести шоу "Холостяк", тому що саме воно змінило його життя - там він зустрів свою теперішню дружину Дашу, яка невдовзі народить первістка.

Микита каже, що довго думав, чи варто погоджуватися на участь в шоу в ролі ведучого. На його переконання, в проекті немає жодного політичного підґрунтя, а лише кохання.

"Наша історія з Дашею - це історія, якою важливо ділитися. І тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти й використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене", - наголосив Добринін.

Тіматі та його позиція щодо України

Тіматі в жовтні 2014 року заявив, що вважає розвал СРСР великою помилкою, а те, що відбувається в Україні, сприймає, "як у родині, де молодший брат важко запив або сів на наркотики".

У липні 2015 року одеський клуб скасував концерт співака Тіматі, який підтримує російську агресію.

Український "холостяк" Микита Добринін

Микита Добринін був учасником українського шоу "Холостяк-9". Переможницею проекту стала Даша Квіткова. Пара одружилася після шоу. Зараз подружжя чекає на народження первістка.

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Автор: Ольга Робейко