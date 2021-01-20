Пара знайшла свою любов на проекті "Холостяк".

Український телеведучий Нікіта Добринін і його дружина, блогер Даша Квіткова вперше стануть батьками.

Читайте такожНастя Каменських у міні-шортиках вразила мережу

В Instagram Даша опублікувала фото, на якому разом зі своїм чоловіком позує на березі океану на Мальдівах. Нікіта стоїть на одному коліні перед дівчиною і цілує її в кругленький животик.

"Чотири з половиною місяці тому помножили нашу любов", - підписала чуттєве фото Даша.

Шанувальники одразу почали вітати пару з поповненням в сім'ї. Та й сам Добринін не стримав емоцій і написав: "Наша величезна радість і маленьке диво".

Нагадаємо, що Добринін і Квіткова познайомилися на проекті "Холостяк". Це перша пара за всю історію шоу, яка зберегла стосунки після проекту, одружилася і вже чекає на дитину.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич