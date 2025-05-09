Прем'єра продовження хітового серіалу за коміксами DC відбудеться 21 серпня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Max нарешті випустив повноцінний тизер другого сезона комедійного екшну "Миротворець" (Peacemaker) від Джеймса Ганна.

Судячи з трейлеру, після подій попереднього сезону, в якому команда невдах з "Аргуса" на чолі з Крістофером Смітом (Миротворцем) врятувала світ від зловісних метеликів з космосу, до них все одно ніхто не ставиться як до героїв. Поки вони шукають своє місце в світі, на п'яти їм наступає команда спецагента проєкту Task Force X Ріка Флеґа-старшого – батька Ріка Флеґа-молодшого, вбитого Миротворцем у фіналі "Загону самогубців".

У другому сезоні до своїх ролей повернулися більшість головних акторів з першого сезону: Джон Сіна (Крістофер Сміт / Миротворець), Даніель Брукс (Леоте Адебайо), Фредді Строма (Едріан Чейз / Лінчеватель), Дженніфер Голланд (Емілія Гаркорт), Стів Ейджі (Джон Економос) та Роберт Патрік (Оґюст Сміт / Білий Дракон).

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Тим часом, Френк Ґрілло, найбільш відомий за франшизою "Перший месник" та купою середнячкових бойовиків, втілив образ Ріка Флеґа-старшого – цей персонаж був вперше представлений у анімаційному серіалі "Монстри Коммандос" (2024) та також має з'явитися у майбутньому "Супермені" (2025), що вийде на екрани до старту другого сезону "Миротворця" (як і ще низка персонажів, показаних у трейлері серіалу).

Прем'єра другого сезону хітового серіалу за коміксами DC відбудеться 21 серпня 2025 року. Він налічуватиме вісім епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

Серіал "Миротворець" є спіноффом фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" 2021 року і розповідає про безжального вбивцю та істинного патріота Америки Крістофера Сміта на прізвисько "Миротворець", який вірить у досягнення миру за будь-яку ціну.

Перший сезон вийшов на початку 2022 року та був позитивно сприйнятий як критиками, так і глядачам. Наразі його оцінка на IMDb становить 8,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 93% схвалення від критиків і 89% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 70 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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