Новий сезон хітового шоу за коміксами DC стартує 21 серпня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Max в новому анонсі своїх головних серіалів 2025 року показав нові кадри другого сезону комедійного екшну "Миротворець" (Peacemaker) від Джеймса Ганна.

Одночасно стало відомо, що новий сезон хітового шоу за коміксами DC стартує 21 серпня 2025 року. Він налічуватиме вісім епізодів, які, ймовірно, виходитимуть по одному раз на тиждень.

В центрі сюжету серіалу, що був створений як спінофф фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" 2021 року – безжальний вбивця та істинний патріот Америки Крістофер Сміт на прізвисько "Миротворець", який вірить у досягнення миру за будь-яку ціну.

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Вже відомо, що у другому сезоні до своїх ролей повернуться більшість головних акторів з першого сезону: Джон Сіна (Крістофер Сміт / Миротворець), Даніель Брукс (Леоте Адебайо), Фредді Строма (Едріан Чейз / Лінчеватель), Дженніфер Голланд (Емілія Гаркорт), Стів Ейджі (Джон Економос) та Роберт Патрік (Оґюст Сміт / Білий Дракон).

Серед нових імен у касті – Френк Ґрілло, найбільш відомий за франшизою "Перший месник" та ще купою середнячкових бойовиків. Він повторить образ спецагента проєкту Task Force X Ріка Флеґа-старшого (батька Ріка Флеґа-молодшого, вбитого Миротворцем у фіналі "Загону самогубців"). Цей персонаж був вперше представлений у анімаційному серіалі "Монстри Коммандос" (2024) та також має з'явитися у майбутньому "Супермені" (2025).

Також у другому сезоні серіалу будуть представлені персонажі у виконанні акторів Соль Родрігес (серіал "Зоряний шлях: Пікар") та Тіма Медоуза ("Круті дівчата", "Однокласниці"), вони втілять образи агентів "Аргуса" Саші Бордо та Ленгстона Флері відповідно. Ще одного поки неназваного нового персонажа зіграє Девід Денман (серіали "Мейр з Істтауна", "Рекрут").

Нагадаємо, перший сезон "Миротворця", що вийшов на початку 2022 року, розповідав про вторгнення зловісних метеликів з Космосу, які хотіли захопити Землю. Дати бій окупантам міг тільки Крістофер Сміт разом з командою невдах з "Аргуса", своїм другом Лінчевателем і одомашненим орлом. Паралельно у сюжеті розкривалися стосунки Сміта з його батьком, лідером американських неонацистів на прізвисько "Білий Дракон".

Сезон отримав позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Так, наразі його оцінка на IMDb становить 8,3 балів з 10, тоді як на Rotten Tomatoes він має 93% схвалення від критиків і 89% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 70 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Зауважимо, також у новому ролику були показані й інші довгоочікувані серіали Max, які мають вийти цього року, в тому числі "Останні з наз", "Воно: Ласкаво просимо в Деррі", "Таск", "Дастер", "І просто так..." та інші.

Про головні серіали квітня 2025 року читайте в нашому окремому матеріалі.

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