Вихід фільму в світовий прокат запланований на 11 липня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила перший трейлер супергеройського фільму "Супермен" (Superman), що стане першим повнометражним проектом в рамках оновленого всесвіту DC від Джеймса Ганна та Пітера Сафрана.

Сюжет фільму зосередиться на молодих роках Кларка Джозефа Кента – всесильного біженця із планети Криптон, який намагається знайти своє місце на Землі. Зокрема, він має відшукати баланс між своїм криптонським минулим та земним вихованням.

Головну роль у фільмі виконав молодий американський актор Девід Коренсвет, який став відомим після виходу серіалів "Політик" та "Голлівуд" від Netflix. Також він мав другорядні ролі в нещодавніх кінохітах "Перл" та "Смерчі".

Його кохану Лоїс Лейн зіграла Рейчел Броснаген, найбільш відома за хітовим серіалом "Дивовижна місіс Мейзел".

Крім того, у фільмі зіграли Ізабела Монер ("Мадам павутина", "Чужий: Ромул"), Ніколас Голт (франшиза "Люди Ікс", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Носферату"), Нейтан Філліон ("Загін самогубців: Місія навиліт", серіали "Касл", "Новобранець"), Шон Ганн (франшиза "Вартові галактики", "Загін самогубців: Місія навиліт") та інші.

Режисером і сценаристом фільму виступив сам новоспечений очільник DC Studios Джеймса Ганн, який до цього зняв франшизу "Вартові галактики", а також фільм "Загін самогубців: Місія навиліт" та серіал "Миротворець".

Вихід фільму в світовий прокат запланований на 11 липня 2025 року.

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