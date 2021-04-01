Андрій Лідаговський та Ірма Вітовська повернулися до своїх ролей у "Мої думки тихі 2".

У Києві 1 квітня 2021 року в прес-центрі УНІАН презентували перший трейлер другої частини української трагікомедії "Мої думки тихі" від режисера Антоніо Лукіча, яка у 2020 році стала справжнім проривом для українського кіно та зібрала купу міжнародних нагород та номінацій.

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Нагадаємо, сюжет першої частини фільму базувався на непростих стосунках молодого хлопця Вадима та його матері Галини у блискучому виконанні Андрія Лідаговського та Ірми Вітовської-Ванца. Хлопець, який працює звукорежисером, намагався відшукати своє місце в житті. Для цього йому потрібно було всього лише записати звуки рідкісних українських птахів, що дало б йому шанс вирушити до Канади будувати нове життя. І допомагати у цьому йому визвалася доволі специфічна мати, яка працює таксисткою та шукає своє власне щастя закордоном.

Події другого фільму відбуваються за кілька років після першої частини. Вадим таки залишився в Україні, й, схоже, життя в нього налагодилося - є робота та з'явилася кохана дівчина, з якою він планує побудувати довге та щасливе життя. Однак одного дня все пішло шкереберть, коли до хлопця в гості "всього на тиждень" підлікувати зуби з Бельгії приїхала мати...

У другій частині "Мої думки тихі" глядачам обіцяють ще більше драми, жартів про високий зріст, глибинних риторичних запитань, абстрактні кадри з гибоким символізмом та автоцитати.

Окрім Лідаговського та Вітовської, у фільмі з'явилися кілька нових персонажів. Так, наречену Вадима грає студентка КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого Кароліна Мруга, яку Антоніо Лукіч примітив на знімальному майданчику свого серіалу "Секс, інста і ЗНО". Для акторки роль стане дебютом у повнометражному кіно. У епізодах продовження також з'явиться акторка, зірка шоу "Холостячка" та переможниця проєкту "Танці з зірками" Ксенія Мішина.

Зйомки фільму проходили у Києві. Частина сцен мала бути відзнята у Бельгії, проте через закриті кордони та карантинні обмеження цей етап виробництва поставлено на паузу. У трейлері зазначається, що продовження комедії вийде у прокат "скоро, наскільки це можливо", з огляду на карантинні обмеження та пандемію.

"Перша частина буквально провокувала нас на продовження цієї історії. Ми свідомо не робили кліфгенгерів, але розуміли, що історія може отримати природне продовження. Наш фільм називали "першою смішною українською комедією", а зараз ми хочемо зняти перший хороший український сиквел", - коментує режисер Антоніо Лукіч.

"Мої думки тихі" - одна з найуспішніших авторських комедій в історії українського кіно: фільм вийшов у прокат у січні 2020 року та зібрав аудиторію у 120 тисяч глядачів. Повнометражний дебют Антоніо Лукіча було вперше показано на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де "Мої думки тихі" удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Стрічку було відзначено чотирма преміями "Золота Дзиґа" від Української кіноакадемії: за найкращі фільм, жіночу роль, сценарій та повнометражний дебют (премія "Відкриття року").

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Автор: Марина Григоренко