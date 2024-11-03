Стало відомо, яка стрічка отримала гран-прі.

У суботу, 2 листопада, у "Будинку кіно" відбулася церемонія нагородження переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Журі оголосили тріумфаторів у кожній номінації, а також володаря головної нагороди – гран-прі.

У 2024 році до програми конкурсу увійшло 123 фільми. Загалом в кінофестивалі взяли участь 44 країни. Програма КМКФ "Молодість" складалася з чотирьох категорій.

Зокрема, TEEN SCREEN (стрічки для дітей та підлітків), Національний конкурс короткого метру (ігрові та анімаційні короткометражні фільми), Документальний конкурс (повнометражні документальні дебюти), Міжнародний конкурс (ігрові та документальні фільми). Показ фільмів відбувався у кінотеатрі "Жовтень".

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На закритті кінофестивалю показали картину польського режисера Даміана Коцура "Під Вулканом". Представили картину виконавиця головної ролі Софія Розумовська та актриса Анастасія Карпенко.

Список переможців кінофестивалю "Молодість"

Гран-прі — "Медовий місяць" Жанни Озірної (Україна, 2024)

— "Медовий місяць" Жанни Озірної (Україна, 2024) Найкращий повнометражний фільм Міжнародного конкурсу — "Все, що ми уявляємо як світло" Паяла Кападія (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург, 2024)

— "Все, що ми уявляємо як світло" Паяла Кападія (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург, 2024) Спеціальна нагорода — "Новий рік, що так і не настав" Богдана Мурешана (Румунія, Сербія, 2024)

— "Новий рік, що так і не настав" Богдана Мурешана (Румунія, Сербія, 2024) Спеціальна нагорода — Відеокамера sony dcr-trv265e digital8, режисер Геник Заяць (Україна, 2024)

— Відеокамера sony dcr-trv265e digital8, режисер Геник Заяць (Україна, 2024) Найкращий короткометражний фільм Міжнародного конкурсу та Скіфський олень — "Ми хочемо тут жити" Александріни Туркан (Україна, 2023)

— "Ми хочемо тут жити" Александріни Туркан (Україна, 2023) Спеціальна нагорода Міжнародного конкурсу студентського кіно — "Хаос, який залишився позаду" Ніколаса Коліуса (Греція, 2023) та "Антологія річкової риби" Веєри Ланпінпаа (Фінляндія, 2024)

— "Хаос, який залишився позаду" Ніколаса Коліуса (Греція, 2023) та "Антологія річкової риби" Веєри Ланпінпаа (Фінляндія, 2024) Приз глядацьких симпатій — "Мовчання Устриць" Маркоса Піментеля (Бразилія, 2024)

— "Мовчання Устриць" Маркоса Піментеля (Бразилія, 2024) Переможець документального конкурсу — "Квіти України" Аделіни Борець (Польща, 2024)

— "Квіти України" Аделіни Борець (Польща, 2024) Найкращі фільми в категорії Teen Screen – "Маленька Джо і старий" Патріси Сове (Канада, 2024) та "Джіна" Ульріки Кофлер (Австрія, 2024)

– "Маленька Джо і старий" Патріси Сове (Канада, 2024) та "Джіна" Ульріки Кофлер (Австрія, 2024) Переможець національного конкурсу короткометражних фільмів — "Лелеки завжди повертаються додому" Ґали Козютинська (Україна, 2023).

— "Лелеки завжди повертаються додому" Ґали Козютинська (Україна, 2023). Найкращий студентські фільми Міжнародного конкурсу — "Як метелик" Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль, 2023) та "Бася: Три короткі історії" Матеуша Петрак (Польща, 2023)

— "Як метелик" Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль, 2023) та "Бася: Три короткі історії" Матеуша Петрак (Польща, 2023) Спеціальна нагорода національного конкурсу короткометражних фільмів — "Додаткові Сцени" Романа Хімея, Яреми Малащука (Україна, 2024) та "Територія дитинства" Марини Шкрабалюк (Україна, 2024)

— "Додаткові Сцени" Романа Хімея, Яреми Малащука (Україна, 2024) та "Територія дитинства" Марини Шкрабалюк (Україна, 2024) Спеціальна відзнака документального конкурсу – "Проти вітру" Вані Тернер (Греція, 2024) та "Що тобі вчора снилось, Параджанов?" Фараза Фешаракі (Німеччина, 2024).

Нагадаємо, раніше на кінофестивалі "Молодість" назвали переможця національного конкурсу 2024 року.

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