Найкращим повнометражним українським фільмом цього року журі назвало драму Марини Вроди "Степне".

Найкращим фільмом повнометражного національного конкурсу КМКФ "Молодість", який відбувся у минулі вихідні в рамках FILMFEST HAMBURG, став дебютний повнометражний фільм Марини Вроди – життєва драма "Степне". Українська прем'єра стрічки відбулася ще восени 2023 року в рамках попереднього кінофестивалю "Молодість".

В центрі сюжету фільму – вже дорослий чоловік на ім'я Анатолія, який повертається додому з великого міста, щоб доглянути за хворою матір’ю. Тяжка хвороба матері, зустріч із братом і жінкою, яку він кохає, змушують його замислитися над прожитим життям і минулими вчинками. Аж раптом, перед самою смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала в сараї.

"Цей фільм відображає реалії сьогодення в українських селах. Це свідчення неймовірної уваги режисерки до деталей, демонстрація майстерного атмосферного сторітеллінгу та блискучої операторської роботи. Кожен кадр ретельно відібраний і підсилює значущість режисерської роботи. Цей фільм є гострим дослідженням ідентичності, пам'яті та зв'язків, які резонують з аудиторією", – підкреслили члени журі конкурсу.

Тим часом, спеціальну відзнаку в рамках конкурсу здобула драма Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли", що є екранізацією твори українського письменника Андрія Куркова.

Загалом до національного повнометражного конкурсу кінофестивалю "Молодість" входили шість фільмів:

"БожеВільні" (режисер Денис Тарасов)

"Дім за склом" (Тарас Дронь)

"Киснева станція" (Іван Тимченко)

"Степне" (Марина Врода)

"Сірі бджоли" (Дмитро Мойсеєв)

"Редакція" (Роман Бондарчук)

Як повідомляв УНІАН, основна частина 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" відбудеться з 26 жовтня по 3 листопада 2024 року в Києві.

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