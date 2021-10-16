Чекає на глядачів і "Ліпсінк Батл", який вирішить, яка команда першою оголосить свої здогадки щодо зірок у образах.

Вже сьогодні, 16 жовтня, о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться показ п’ятого епізоду головного найзагадковішого шоу країни "Маскарад".

Так, на сцену вийде "гостра на язичок" Мотанка. Цього вечора артистка зіграє на бандурі відому пісню Леді Гаги "Paparazzi".

Читайте такожНовими героями шоу "Маскарад" стануть яскравий інопланетянин і автентична мотанкаЗаспіває і пухнастий Бабайка, який 4 тижні поспіль дивує зіркові команди і глядачів своїми виступами та загадками.

Також вже традиційно до шоу доєднаються два нові персонажі. Першим вийде на сцену блискучий Лускунчик, який продемонструє свій солов’їний спів.

Другим новим героєм стане сексапільний Нептун, який продемонструє елементи повітряної акробатики на пілоні та змусить всіх телеглядачок завмерти перед екранами.

Чекає на глядачів і "Ліпсінк Батл", який вирішить, яка команда першою оголосить свої здогадки щодо зірок у образах. Ірина Білик "заліпсить" Дантеса та навіть зіллється у пристрасному поцілунку з Надею Дорофєєвою.

Склад зіркових команд шоу "Маскарад"

За право першими сказати свої здогадки, хто ж перебуває у фантастичному образі, та за перемогу у шоу будуть змагатися дві зіркові команди. До складу першого зіркового тріо увійшли телеведуча та суддя "Ліги Сміху" Маша Ефросиніна, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а капітаном команди став гуморист та актор Юрій Ткач. До другої трійки увійшли співак Дантес, примадонна української музичної індустрії Ірина Білик, очолив команду гуморист Ігор Ласточкін.

Автор: Віолетта Орлова