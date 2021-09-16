У шоу зіркові команди будуть змагатися за перемогу, а суперзірки спорту, шоу-бізнесу, кіно і телебачення у фантастичних образах продемонструють глядачам різноманітні таланти.

18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра шоу "Маскарад". Новим героем проекту став войовничий Ронін.

Ронін на шоу "Маскарад"

За легендою шоу, Ронін – це вільний воїн, який втратив свого майстра. Тепер він наодинці подорожує світом і захищає свободу людей. Ронін вірить, що слава про його добрі вчинки розлетиться і він зможе повернутися у рідний край до нового наставника.

Читайте такожНазвано нового фантастичного героя шоу "Маскарад"Образ героя складається з великого шолома, який прикрашає справжній кінський хвіст. Одягнений Ронін у традиційний японський костюм воїна в коричневих та бірюзових тонах, рукава якого прикрашає шкіряна бахрома. Пальці та вуха Роніна розмальовані золотою фарбою, а обличчя закриває біло-рожева накладка. Шия героя оповита шовковим платком золотого кольору. У руках Ронін тримає дві самурайські шаблі, які стали його вірними супутниками у боротьбі за свободу.

Хто саме ховається за образом могутнього героя, глядачі й зіркові команди зможуть відгадувати під час ефірів нового сезону "Маскараду".

Шоу "Маскарад": що відомо про новий сезон

Ведучий шоу - Тімур Мірошниченко. Капітаном першої команди став Юрій Ткач, а до складу його трійки увійшли телеведуча Маша Єфросиніна та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Місце капітана другого тріо зайняв гуморист Ігор Ласточкін, а його компаньйонами стали примадонна української музичної індустрії Ірина Білик і співак Дантес.

Автор: Ольга Робейко