З 16 серпня на телеканалі ТЕТ, що входить до складу групи 1+1 media, розпочнеться новий телевізійний сезон осінь-2021. Так, марафон прем’єр в цей день стартує з культової "Богині шопінгу" о 17:00, а о 21:00 на глядачів чекатиме новий сезон "Одного разу під Полтавою".

З 13 вересня аудиторія ТЕТ насолоджуватиметься ситкомом "Ромео і Джульєтта з Черкас", а 27 вересня прем’єра скетчкому "Країна У 2.2". Крім цього, серед новинок телеканал готує ситком #ЯЖЕБАТЬ – історію про молодого татуся, на якого чекають численні випробування та веселі пригоди.

Оксана Петришин, генеральна продюсерка ТЕТ, розповідає: "Ділитися гарними новинами завжди приємно й у ТЕТ їх назбиралося не на одну усмішку. Одна з них - це те, що за результатами бренд-трекінгу 2020 року індекс споживчої лояльності до каналу ТЕТ виріс на 39% за аудиторією 18-54 в містах з населенням 50К+ і на 55% за жіночою аудиторією віком 25-34 в містах 50К +. Така динаміка - результат нового позиціювання, на яке ТЕТ вийшов у 2020 році з фокусом на аудиторію 25-34, 50К+. Команді телеканалу вдалося пропрацювати обіцянку бренду і донести аудиторії, що ТЕТ — це територія гумору і на ТЕТ завжди смішно".

За результатами бренд-трекінгу, українські телеглядачі сприймають ТЕТ гумористичним, сімейним і розважальним телеканалом.

"Нове позиціювання яскраво демонструє оновлена графіка та слоган каналу. У фіолетовий колір додалися сонячні промені настрою, а слоган ТЕТ - "Все заради твоєї усмішки". Саме цей меседж зустріне аудиторію у всіх наших прем'єрах осіннього сезону. Також у ТЕТ спостерігається позитивна динаміка бізнес-показників: і сітка, і канал дають позитивну маржинальність і ми працюємо над динамікою цих показників із року в рік. А найприємніше - вже 16 серпня (сьогодні) починається новий сезон на телеканалі ТЕТ, обов'язково вмикайте, адже ТЕТ робить дійсно все заради усмішки!", - додала Оксана Петришин.

Коротко про нові проекти та продовження улюблених програм телеканалу ТЕТ:

"Богиня шопінгу" - улюблене реаліті мільйонів дівчат. У новому сезоні на глядачів чекає захоплююча фешн-битва амбітних, яскравих і впевнених у собі дівчат, серед яких моделі, блогерки, акторки, співачки, телеведучі. Традиційно шопінг буде підкріплений коментарями популярних стренд-ап коміків і зірок шоу-бізнесу. Особливість проєкту: популярність і в ефірі, і в digital. Кожен випуск шоу потрапляє в тренди українського YouTube. Ведучий фешн-експерт проєкту: Леонід Мартинчик. Коментатори шоу: Олексій Дурнєв, Олег Шевчук, Настя Дєрская, Володимир Остапчук, Валерія Медзюк, Женя Таллер, Іван Супрун.

"Одного разу під Полтавою" – яскравий ситком з улюбленими комедійними акторами України. Новий сезон доброго сімейного ситкому про харизматичну люблячу пару Яринки та Юрчика з мальовничого села на Полтавщині. Герої стикаються з численними, а головне — близькими молодій сім'ї, проблемами, які виникають не тільки на підставі непорозуміння, але і завдяки ексцентричним мешканцям села - дільничному Сашкові, продавчині Вірі, дідові Петру і куму Віті. Головні ролі виконали: Юрій Ткач, Ірина Сопонару, Анна Саліванчук, Віктор Гевко, Олександр Теренчук та Олександр Данильченко.

"Ромео і Джульєтта з Черкас" – ситком, що розповідає як юні Рома і Юля полюбили один одного, зібралися одружуватися і під час знайомства їх родин розкрилося, що їхні батьки — давні непримиренні вороги. Заради щастя дітей батьки готові примиритися один з одним і швидко зіграти весілля. Але швидко не виходить, коли в організації весілля беруть участь "лебідь, рак і щука"... Перший сезон, 20 серій — це 20 днів до весілля. Кожна серія - події одного дня перед весіллям, з моменту як молоді вирішили одружитися. У головних ролях: Назар Задніпровський, Костянтин Войтенко, Віра Кобзар, Андрій Пономаренко, Поліна Василина, Маргарита Бахтіна.

"Країна У 2.2" - проєкт, який став одним з найуспішніших скетчкомів України. Цей продукт подарував глядачам таких зірок, як Юрій Ткач, Ірина Сопонару, Тетяна Песик, Ігор Ласточкін. У новому сезоні всі жарти побудовані навколо актуальних тем і ситуацій, з якими можуть зустрітися українці. Виконавцями головних ролей і авторами скетчів стали учасники яскравих команд "Ліги сміху". У головних ролях: Ігор Ласточкін, Вітя Розовий, Олександр Станкевич, Вова Черняк, Настя Ткаченко та інші.

"#ЯЖЕБАТЬ" - історії про те, як недосвідчений батько бере на себе відповідальність за виховання дворічного сина, і, зважаючи на свій нерозважливий характер і розхлябаний спосіб життя, ставить під загрозу сімейне щастя. Головні герої - молода сім'я, яка знаходиться на шляху вибудовування зрілих відносин. Поява незапланованої дитини внесла істотні корективи в життєві плани. Не встигнувши сформувати "конституцію" сім'ї, вони натрапляють на труднощі, які змушують головну героїню влаштуватися на роботу, а батька сімейства - стати домогосподарем. Подібна роль не влаштовує головного героя. Поки дружина займається кар'єрою, чоловік намагається поєднувати своє звичне (безтурботне й інфантильне) життя з вихованням дитини, і продумує плани, як повернутися на передові ролі в родині. У головних ролях: Лілія Цвєлікова та Ігор Качур.

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Автор: Діана Могилєвич