Організатори 10-ої ювілейної церемонії Національної музичної премії YUNA назвали повний лайн-ап концертної частини премії 2021.

Свої ексклюзивні виступи для грандіозного шоу, яке відбудеться 12 травня 2021 року у київському Палаці «Україна», готують The HARDKISS, ТНМК, MONATIK, Lida Lee, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров, Alina Pash, TVORCHI, Оля Цибульська, Олег Кензов, KAMALIYA, NIKITA LOMAKIN, Євген Хмара, а також переможниці першого та другого конкурсу YUNA Junior Крістіна Жуковська та Анастасія Балог. Загалом буде представлено 16 виступів — це рекордна кількість музичних номерів у рамках шоу YUNA за 10 років існування премії.

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Традиційно деталі виступів та пісні, які виконають артисти, залишаються таємницею до самого дня проведення церемонії.

Цього року вся країна матиме можливість слідкувати за церемонією нагородження переможців у прямому ефірі та наряду з гостями шоу першою дізнаватиметься імена лауреатів у 17 номінаціях, а також ім’я артиста, який отримає статуетку за особливі досягнення у музиці. Це стало можливим завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 — головному музичному каналу країни — М1. 12 травня рівно о 20:00 в ефірі каналу розпочнеться пряма трансляція довгоочікуваного музичного шоу.

Нагадаємо, головним ведучим церемонії стане один із найбільш затребуваних ведучих України — шоумен Володимир Остапчук, а у частині програми до нього долучиться співведуча Маша Виноградова, телеведуча музичного каналу М1.

Подія відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм, які будуть актуальними на момент її проведення.

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Автор: Діана Могилєвич