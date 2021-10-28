За словами шерифа, загалом з комплекту на знімальному майданчику було вилучено близько 500 патронів.

На знімальному майданчику, де відомий кіноактор Алек Болдуїн випадково застрелив оператора українського походження Галину Хатчінс, знайдено, ймовірно, бойові патрони.

Про це розповів шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса, передає SkyNews.

За словами шерифа, з комплекту було вилучено близько 500 патронів. Частина з них холості та муляжі, інша частина, як підозрюють слідчі, може бути бойовими.

У правоохоронних органах поки не говорять про те, чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.

Окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс заявила, що буде проведене "повне і ретельне розслідування", але "якщо факти, докази та закон підтвердять звинувачення, тоді я почну судове переслідування".

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Стрілянина на зйомках з Алеком Болдуіном і загибель Галини Хатчінс

Трагедія сталася 21 жовтня в штаті Нью-Мексико - на зйомках вестерну "Раст" актор Алек Болдуін, вистріливши з реквізитного пістолета, поранив двох людей - операторку Галину Хатчінс і режисера Джоеля Соуза.

42-річну Хатчінс госпіталізували, але врятувати не змогли. Пізніше виявилося, що у неї було українське громадянство - жінка отримала вищу освіту в Києві і переїхала в США, аби будувати кар'єру в кінематографі.

Сам Болдуїн висловив співчуття родичам і близьким загиблої, а також запропонував допомогу її родині.

Автор: Віолетта Орлова