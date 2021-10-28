42-річну Хатчінс госпіталізували, але врятувати не змогли / фото halynahutchinsdp.com

На знімальному майданчику, де відомий кіноактор Алек Болдуїн випадково застрелив оператора українського походження Галину Хатчінс, знайдено, ймовірно, бойові патрони.

Про це розповів шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса, передає SkyNews.

За словами шерифа, з комплекту було вилучено близько 500 патронів. Частина з них холості та муляжі, інша частина, як підозрюють слідчі, може бути бойовими.

У правоохоронних органах поки не говорять про те, чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.

Окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс заявила, що буде проведене "повне і ретельне розслідування", але "якщо факти, докази та закон підтвердять звинувачення, тоді я почну судове переслідування".

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Стрілянина на зйомках з Алеком Болдуіном і загибель Галини Хатчінс

Трагедія сталася 21 жовтня в штаті Нью-Мексико - на зйомках вестерну "Раст" актор Алек Болдуін, вистріливши з реквізитного пістолета, поранив двох людей - операторку Галину Хатчінс і режисера Джоеля Соуза.

42-річну Хатчінс госпіталізували, але врятувати не змогли. Пізніше виявилося, що у неї було українське громадянство - жінка отримала вищу освіту в Києві і переїхала в США, аби будувати кар'єру в кінематографі.

Сам Болдуїн висловив співчуття родичам і близьким загиблої, а також запропонував допомогу її родині.

Автор: Віолетта Орлова