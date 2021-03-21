Українська артистка Надя Дорофєєва випустила свій перший міні-альбом в якості сольної співачки. Він отримав назву "dofamin".
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До альбому увійшли п'ять пісень "gorit", "a tebe", "bam bam", "vecherinka" і "zavisimost". Співачка створила ці пісні спільно з Потапом на Mozgi Studios і саундпродюсером Мішею Бусіним.
"Пару років тому я почала діставати з пам'яті уривки особистих історій, намагаючись розібратися, що для мене означає любов, і перекладала свої почуття на музику і тексти. Виявляється, будь-який спогад можна перетворити на пісню. Закоханість, біль, пристрасть, насолода, залежність – ці відтінки почуттів знайомі кожному, і саме вони звучать в моєму першому міні-альбомі dofamin", - сказала Дорофєєва.
a tebe
zavisimost
bam bam
gorit
vecherinka
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