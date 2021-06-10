Українська співачка Наталія Валевська презентувала нову пісню "Рідна моя сім’я".
"Коли людина проходить певний відрізок свого шляху, рано чи пізно вона розуміє, що найголовніше, не гроші чи здобутки, а саме - рідна сім’я. Не зважаючи на відстань, люди, кровні родичі, родина, повинні тримати зв’язок. Це наше коріння, це те, що є святим. Сім’я - це дар Божий, на жаль, не усі мають батьків, братів, сестер та рідних людей. Пісня про найтепліше, найдорожче серцю, про родину", - коментує співачка
Наталія зізналась, що пісня по суті є біографічною, адже у ній розповідається історія людини, яка виїхала за кордон за певних життєвих обставин, але завжди з вірою у серці думає про Батьківщину та своїх близьких людей.
"За певних обставин, які виникли в Україні, деякі люди були змушені виїхати за кордон та шукати кращої долі, хоча діти залишились тут, так трапилось і у мене. У цій пісні, я також побачила свою матусю, яка проживає за кордоном", - доповнює Наталія.
Окрім прем’єри нової пісні, артистка святкує своє 40-річчя, та запевняє, що все що вона робить, задля одного - підіймати людям настрій, заряджати щастям та позитивом.
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