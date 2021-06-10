Саме сьогодні українська співачка Наталія Валевська святкує свій день народження та з нагоди цього презентує пісню, яку пережила на власному досвіді.

Українська співачка Наталія Валевська презентувала нову пісню "Рідна моя сім’я".

"Коли людина проходить певний відрізок свого шляху, рано чи пізно вона розуміє, що найголовніше, не гроші чи здобутки, а саме - рідна сім’я. Не зважаючи на відстань, люди, кровні родичі, родина, повинні тримати зв’язок. Це наше коріння, це те, що є святим. Сім’я - це дар Божий, на жаль, не усі мають батьків, братів, сестер та рідних людей. Пісня про найтепліше, найдорожче серцю, про родину", - коментує співачка

Наталія зізналась, що пісня по суті є біографічною, адже у ній розповідається історія людини, яка виїхала за кордон за певних життєвих обставин, але завжди з вірою у серці думає про Батьківщину та своїх близьких людей.

"За певних обставин, які виникли в Україні, деякі люди були змушені виїхати за кордон та шукати кращої долі, хоча діти залишились тут, так трапилось і у мене. У цій пісні, я також побачила свою матусю, яка проживає за кордоном", - доповнює Наталія.

Окрім прем’єри нової пісні, артистка святкує своє 40-річчя, та запевняє, що все що вона робить, задля одного - підіймати людям настрій, заряджати щастям та позитивом.

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Автор: Діана Могилєвич