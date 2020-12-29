Роберт Дауні-молодший у ролі доктора Дуліттла не сподобався критикам / кадр з фільму

На основі рецензій професійних кінокритиків складено антирейтинг фільмів, серіалів та телешоу року.

Читайте також"Хижі пташки" та "Погані хлопці назавжди": складено рейтинг найкасовіших фільмів 2020-гоСписок найгірших проектів опублікував сайт-агрегатор Metacritic.

Найгірші фільми 2020-го

Очолила список американська комедія "Королева реальності" з Джулією Фей Уест та Деніз Річардс – вона отримала всього 7 балів зі 100 за оціночною системою сайту.

Друге місце посіла романтична комедія "Любов, весілля та інші катастрофи" режисера Денніса Дугана з Дайан Кітон та Джеремі Айронсом – 11 балів зі 100.

Трійку найгірших замикає мелодрама Роджера Камбла "Після. Глава 2" з Діланом Спроусом.

Не надто високо оцінили:

  • комедійний хоррор "Няня. Королева проклятих",
  • кримінальний бойовик Девіда Ейера "Вибиваючи борги" з Шайей Лабафом,
  • трилер "Дожити до ранку" з Брюсом Віллісом,
  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттла" з Робертом Дауні-молодшим.

Найгірші телешоу 2020-го

Серед найбільш невдалих телешоу опинилися:

  • скасований після десяти епізодів ситком Fox "Перевершувати" з Джейсоном Біггсом,
  • супергеройський серіал Hulu "Хелстром",
  • драмеді "Герцогиня" з Кетрін Райан,
  • The Goop Lab Гвінет Пелтроу для Netflix.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц