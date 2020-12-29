До списку потрапили проекти з Робертом Дауні-молодшим, Брюсом Віллісом і Гвінет Пелтроу.

На основі рецензій професійних кінокритиків складено антирейтинг фільмів, серіалів та телешоу року.

Читайте також"Хижі пташки" та "Погані хлопці назавжди": складено рейтинг найкасовіших фільмів 2020-гоСписок найгірших проектів опублікував сайт-агрегатор Metacritic.

Найгірші фільми 2020-го

Очолила список американська комедія "Королева реальності" з Джулією Фей Уест та Деніз Річардс – вона отримала всього 7 балів зі 100 за оціночною системою сайту.

Друге місце посіла романтична комедія "Любов, весілля та інші катастрофи" режисера Денніса Дугана з Дайан Кітон та Джеремі Айронсом – 11 балів зі 100.

Трійку найгірших замикає мелодрама Роджера Камбла "Після. Глава 2" з Діланом Спроусом.

Не надто високо оцінили:

комедійний хоррор "Няня. Королева проклятих",

кримінальний бойовик Девіда Ейера "Вибиваючи борги" з Шайей Лабафом,

трилер "Дожити до ранку" з Брюсом Віллісом,

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла" з Робертом Дауні-молодшим.

Найгірші телешоу 2020-го

Серед найбільш невдалих телешоу опинилися:

скасований після десяти епізодів ситком Fox "Перевершувати" з Джейсоном Біггсом,

супергеройський серіал Hulu "Хелстром",

драмеді "Герцогиня" з Кетрін Райан,

The Goop Lab Гвінет Пелтроу для Netflix.

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Автор: Катерина Шварц