На основі рецензій професійних кінокритиків складено антирейтинг фільмів, серіалів та телешоу року.
Читайте також"Хижі пташки" та "Погані хлопці назавжди": складено рейтинг найкасовіших фільмів 2020-гоСписок найгірших проектів опублікував сайт-агрегатор Metacritic.
Найгірші фільми 2020-го
Очолила список американська комедія "Королева реальності" з Джулією Фей Уест та Деніз Річардс – вона отримала всього 7 балів зі 100 за оціночною системою сайту.
Друге місце посіла романтична комедія "Любов, весілля та інші катастрофи" режисера Денніса Дугана з Дайан Кітон та Джеремі Айронсом – 11 балів зі 100.
Трійку найгірших замикає мелодрама Роджера Камбла "Після. Глава 2" з Діланом Спроусом.
Не надто високо оцінили:
- комедійний хоррор "Няня. Королева проклятих",
- кримінальний бойовик Девіда Ейера "Вибиваючи борги" з Шайей Лабафом,
- трилер "Дожити до ранку" з Брюсом Віллісом,
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттла" з Робертом Дауні-молодшим.
Найгірші телешоу 2020-го
Серед найбільш невдалих телешоу опинилися:
- скасований після десяти епізодів ситком Fox "Перевершувати" з Джейсоном Біггсом,
- супергеройський серіал Hulu "Хелстром",
- драмеді "Герцогиня" з Кетрін Райан,
- The Goop Lab Гвінет Пелтроу для Netflix.
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