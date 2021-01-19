Покази фільмів заплановані одночасно в кінотеатрах і на платформі HBO Max.

Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року.

Відповідне відео представлено на YouTube-каналі компанії.Читайте такожВийшов трейлер хорору "Країна чудес Віллі" з Ніколасом Кейджем (відео)

У відео потрапили кадри з низки фільмів, серед яких ремейк "Тома і Джеррі"," Дюна", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Матриця-4", приквел "Клану Сопрано", "Годзілла проти Конга", "Ті, хто бажає мені смерті", "Смертельна битва" та інші.

Всі ці стрічки вийдуть одночасно на великих екранах і на стрімінговому сервісі HBO Max.

Найбільш очікувані фільми 2021 від Netflix

Раніше Netflix опублікував прев'ю фільмів власного виробництва, які вийдуть у 2021 році.

Один з найбільш очікуваних фільмів — фантастична комедія з Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс "Не дивись вгору".

На Netflix вийдуть фільми Джейн Кемпіон, Паоло Соррентіно й Адама Маккея. Анонсовано 70 кінопроектів за участю Раяна Рейнольдса, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Дженніфер Лоуренс та інших зірок.

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Автор: Ольга Робейко