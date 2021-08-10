Окрасою образу нового героя шоу став червоний оксамитовий піджак з блискучими камінцями.

Другим фантастичним героєм шоу "Маскарад", який вийде на каналі 1+1, став таємничий Арлекін.

Арлекін на шоу "Маскарад": який вигляд він матиме

Головною деталлю карнавального образу Арлекіна став зліпок з обличчя Джокера. Голова персонажа прикрашена дзвіночками. Його костюм складається з комбінезона, зшитого з різнокольорових клаптиків дорогих тканин червоного, чорного і золотого кольору. Окрасою образу став червоний оксамитовий піджак з блискучими камінцями.

Читайте такожВідомий співак став новим учасником шоу "Танці з зірками-5"Раніше повідомлялося, що першим героєм шоу "Маскарад" став Папуга з Ріо.

Зірковий склад шоу "Маскарад"

За перемогу в шоу змагатимуться дві зіркові команди, які намагатимуться відгадати якомога більше знаменитостей у загадкових образах.

Склад першої команди - ведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен Hardkiss Юлія Саніна й актор Юрій Ткач. Друга трійка - співачка Ірина Білик, співак Дантес і їхній капітан, гуморист Ігор Ласточкін.

Шоу "Маскарад": що про нього відомо

"Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Ведучим другого сезону проекту став Тімур Мірошниченко.

Автор: Ольга Робейко