Хто ж ховається за костюмом яскравого Папуги, зіркові команди та глядачі зможуть відгадувати під час ефірів.

Першим героєм нового сезону фантастичного шоу "Маскарад" на 1+1 став Папуга з Ріо.

Читайте такожВідомий співак став новим учасником шоу "Танці з зірками-5"Для його фантастичного образу стилісти проекту на чолі з Ольгою Слонь використали понад 2 тис. пір’їнок, кожну з яких кріпили вручну. Вже незабаром Папуга продемонструє свій танцювальний та інші таланти у "Маскараді".

На шоу "Маскарад" прийде Папуга з Ріо: яким буде його костюм

Казковий образ Папуги з Ріо складається з яскравого рожевого костюма, всіяного стразами, а величезні крила, ширина і висота яких сягає близько двох метрів, прикрашені різнобарвним пір’ям.

Хто ж ховається за костюмом яскравого Папуги, зіркові команди та глядачі зможуть відгадувати під час ефірів нового сезону "Маскараду".

Зірковий склад шоу "Маскарад"

За перемогу в шоу змагатимуться дві зіркові команди, які намагатимуться відгадати якомога більше знаменитостей у загадкових образах.

Склад першої команди - ведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен Hardkiss Юлія Саніна й актор Юрій Ткач. Друга трійка - співачка Ірина Білик, співак Дантес і їхній капітан, гуморист Ігор Ласточкін.

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Шоу "Маскарад" - що відомо про проект

"Маскарад" - це адаптація румунського формату Mysteries in the spotlight. Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко. Режисерами другого сезону "Маскараду" стали Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко.

Автор: Ольга Робейко