Кінокомпанія Sony Pictures представила трейлер романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" (Anyone but You), одну з головних роле в якому виконала зірка першого сезону серіалу "Білий Лотос" та цьогорічного фестивального хіта "Реаліті" Сідні Свіні.

За сюжетом фільму, на ранок після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову прикинутися парою.

Окрім Сідні Свіні у фільмі зіграли Ґлен Павелл (фільм "Топ Ґан: Меверік", серіал "Королеви крику"), Александра Шіпп ("Люди Ікс: Апокаліпсис", "Барбі") та інші.

Режисером фільму виступив Вілл Глак (дилогія "Кролик Петрик", комедії "Легковажна Я", "Друзі по сексу"). Він же виступив співавтором сценарію.

В український прокат фільм вийде 25 січня 2024 року.

