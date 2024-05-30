Четвертий сезон хітового супергеройського серіалу вийде у серпні 2024 року.

Стрімінговий гігант Netflix показав перший трейлер четвертого сезону супергеройського серіалу "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy), який стане для шоу останнім.

Раніше стало відомо, що четвертий сезон серіалу буде коротшим за інші – він налічуватиме лише шість епізодів замість звичних десяти у попередні сезонах. Усі серії вийдуть одночасно 8 серпня 2024 року.

Серіал "Академії Амбрелла" – що варто знати

Серіал "Академія Амбрелла" знято на основі коміксів авторства вокаліста рок-гурту My Chemical Romance Джерарда Уея. Його перший сезон ийшов на Netflix 15 лютого 2019 року. Шоу отримало позитивні відгуки від критиків та глядачів, а тому невдовзі його продовжили на другий сезон, прем'єра якого відбулася 31 липня 2020 року. Третій сезон шоу вийшов 22 червня 2022 року.

У центрі сюжету – семеро молодих людей з надздібностями, народжені в один день і усиновлені ексцентричним мільярдером сером Реджинальдом Харгрівзом. Він виховує їх в так званій "Академії Амбрелла", де вони розвивають свої незвичайні таланти і перетворюються на команду супергероїв. Пізніше їхні шляхи розходяться, але після смерті свого "батька" вже дорослі герої знову збираються разом і вимушено об'єднуються, щоб запобігти кінцю світу. Після чергового порятунку світу в фіналі третього сезону герої втратили свої сили і розійшлися кожен своєю дорогою. Проте, четвертий сезон знову об'єднає їх.

Головні ролі в серіалі виконують Елліот Пейдж (Ваня Харгрівз / Віктор Харгрівз / Номер сім / Біла скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгрівз / Номер один / Космобой), Девід Кастанеда (Дієго Харгрівз / Номер Два / Кракен), Еммі Рейвер-Лампман (Еллісон Харгрівз / Номер Три / Слух), Роберт Шіен (Клаус Харгрівз / Номер чотири / Сеанс), Джастін Х. Мін (Бен Харгрівз / Номер шість / Жах / Номер два) і Ейдан Галлахер (Номер п'ять).

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