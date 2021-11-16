Прем'єра фільму відбудеться 24 грудня 2021 року на Netflix.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала черговий трейлер до кінокомедії "Не дивись вгору". Попри те, що фільм ще не вийшов, кіномани впевнені, що це буде справжній шедевр. А все тому що головні ролі в ньому зіграють оскароносні актори Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс.

Крім того, до акторського складу також приєдналися Меріл Стріп, Джонні Хілл, Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Меттью Перрі та інші.

Зазначимо, зйомки фільму кілька разів переносили. Спочатку вони повинні були початися в квітні 2020 року, але були відкладені через пандемію коронавірусу.

Читайте такожЛеонардо Ді Капріо: фільми, біографія і новини про наступну рольПізніше під час зйомок однієї зі сцен, контрольований вибух вийшов з-під контролю і осколки скла потрапили в око Дженніфер Лоуренс. В результаті актрису відвезли в лікарню, але травма виявилася не серйозною.

Відомо, що зйомки завершилися 18 лютого 2021 року.

Сюжет. Два астрономи у виконанні Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо виявляють, що метеорит, що летить у бік Землі, знищить її через шість місяців. Через це відкриття їм потрібно відправитися в тур, метою якого є зустрічі з представниками ЗМІ, для того, щоб попередити людство про небезпеку, що загрожує йому.

Нагадаємо, телеканал 1+1 показав адаптацію одного з найбільш рейтингових шоу про виживання.

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Автор: Діана Могилєвич