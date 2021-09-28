У центрі оповідання-протистояння двох бандитів і їх банд за часів Дикого Заходу.

Американський стриминговый сервіс Netflix представив перший офіційний трейлер вестерну" тим болючіше падати " від режисера Джеймса Семюела.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі платформи.

На глядачів чекає не зовсім класичний сюжет для жанру вестернів. У центрі оповідання - протистояння двох темношкірих бандитів Нета Лава і Руфуса Бака та їхніх банд за часів Дикого Заходу. У фільмі покажуть й інші колоритні персонажі, а також видовищні перестрілки.

Читайте також"Тайлер Рейк" і "Бріджертони": названо найпопулярніші фільми та серіали на NetflixГоловні ролі дісталися багатьом відомим акторам: Ідрісу Ельбі, Реджині Кінг, Еді Гатегі, Даніелю Дедуайлеру, Джонатану Мейджерсу, Зазі Бітц, Делрою Ліндо, Лакіту Стенфілду, Ар Джею Сайлеру та іншим.

Одним з продюсерів виступив чоловік Бейонсе Шон Картер, відоміший як репер Jay Z.

Прем'єра стрічки очікується 3 листопада.

Нагадаємо, що це не перший вестерн, знятий в Голлівуді цього року - не так давно на стрімінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра стрічки Клінта Іствуда "Чоловічі сльози".

Автор: Станіслав Кожемякін