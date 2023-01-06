Перший сезон серіалу "Венздей" дебютував 23 листопада на платформі Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід другого сезону популярного серіалу "Венздей".

"Ваша улюблена дівчинка-гот із косичками повернеться на Netflix. 2 сезон "Венздей" наближається!", - сказано в повідомленні сервісу.

Поки ніякої конкретики про те, коли вийде другий сезон "Венздей", і що в ньому буде, у "Нетфлікс" не повідомили.

"Було неймовірно створити шоу, яке резонувало з людьми по всьому світу. У захваті від продовження подорожі Венздей у другий сезон. Нам не терпиться пірнути з головою в черговий сезон і досліджувати дивний і моторошний світ Nevermore. Просто потрібно спочатку переконатися, що Венздей не спустила воду з басейну", - сказали розробники і виконавчі продюсери серіалу Альфред Гоф і Майлз Міллар, яких цитує Variety.

Відзначається, що восьмисерійний перший сезон серіалу, присвячений головному персонажові "Сімейки Аддамс", дебютував 23 листопада.

Невдовзі після цього Netflix оголосив, що серіал за перший тиждень встановив новий рекорд платформи за кількістю годин перегляду: більш ніж 341 млн годин. З того часу шоу стало другим за популярністю англомовним телевізійним сезоном на Netflix із більш ніж 1,2 мільярда годин переглядів за перші 28 днів.

Серіал "Венздей" - про що він

Головна героїня серіалу - Венздей Адамс, яка стає студенткою Академії "Невермор" (Nevermore). Вона намагається оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями, перешкодити жахливій серії вбивств, що тероризувала місцеве місто Джеріко, а також розгадати надприродну таємницю, що вплинула на її батьків 25 років тому. І все це на тлі її нових і дуже заплутаних відносин в Академії "Невермор".

Роль Венздей Аддамс зіграла американська актриса Дженна Ортега. Також у першому сезоні "Венздей" зіграли Гвендолін Крісті, Джеймі МакШейн, Персі Хайнс Уайт, Хантер Духан, Емма Майерс, Джой Сандей, Наомі Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджі Фермер, Рікі Ліндхоме та Крістіна Річчі. Кетрін Зета-Джонс також з'явилася в ролі Мортіши Аддамс разом із Луїсом Гусманом у ролі Гомеса та Ісааком Ордонесом у ролі Пагслі.

Перший сезон знімала студія Metro-Goldwyn-Mayer. Нещодавно її викупила компанія Amazon, у якої також є свій стрімінговий сервіс, що конкурує з Netflix. Але, другий сезон, швидше за все, вийде все одно на "Нетфліксі". Імовірно, це станеться в 2023 році.

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