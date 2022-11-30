Глядачі і критики вже встигли оцінити творчість Тіма Бертона.

Американський серіал "Уенздей" Тіма Бертона в жанрі комедії жахів з надприродними елементами б'є рекорди. Як повідомляє стрімінговий сервіс Netflix, з 21 по 27 листопада серіал зібрав 341,2 мільйона переглядів.

І якщо серіалу "Уенздей" не вдалося обійти за переглядами "Гру в кальмара", то "Дуже дивні справи" він все ж вклав на лопатки. Крім того, відомо, що серіал, заснований на персонажі Уенздей Аддамс з сімейки Аддамс лідирує в чартах 83 країн.

Серіал вийшов 23 листопада 2022 року, проте вже встиг отримати позитивні відгуки від критиків і глядачів.

Головну роль зіграла Дженна Ортега - підлітка-гота і єдину дочку Гомеса і Мортіші. Дівчина володіє екстрасенсорними здібностями.

Серіал "Уенздей": сюжет

Серіал являє собою детективну, наповнену надприродними силами таємницю. Головна героїня серіалу - Уенздей Адамс, яка стає студенткою академії "Невермор". Вона намагається оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями, перешкодити жахливим вбивствам монстра, що тероризує місцеве містечко Джеріко, а також розгадати таємницю, в яку були втягнуті її батьки 25 років тому - і все це на тлі її нових і дуже заплутаних відносин в академії "Невермор".

Нагадаємо, як серіал "Уенздей" став новим хітом Netflix і чи буде 2 сезон.

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