У новому фільмі від Пак Чхан Ука "фронтмен" Лі Бьонхон грає новоспеченого серійного вбивцю.

Вийшов перший тизер-трейлер напруженого трилера "Немає іншого вибору" (No Other Choice) від одного з найвідоміших південнокорейських режисерів сучасності Пак Чхан Ука ("Олдбой", "Служниця").

В центрі сюжету фільму, заснованого на романі американського письменника Дональда Вестлейка "Сокира", – чоловік на ім'я Ман Су, який починає відчайдушні пошуки нової роботи після звільнення з посади, яку він обіймав 25 років. Після кількох місяців невдалих пошуків він вигадує унікальний план, щоб отримати нову посаду: позбутися конкурентів фізично, ставши серійним вбивцею.

Головну роль у стрічці, назву якої також локалізують як "Так вийшло", виконав один з найпопулярніших акторів Південної Кореї Лі Бьонхон, широкій українській аудиторії найбільше відомий за роллю "Фронтмена" в хітовому серіалі Netflix "Гра в кальмара".

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Також його можна було побачити в таких відомих південнокорейських фільмах, як "Гірко-солодкий присмак життя", "Я бачив диявола", "Герой", "Хороший, Поганий, Дивний", "Фортеця" та інших.

Крім того, Лі Бьонхон багато знімався в Голлівуді, зокрема, у фільмах "Джі Ай Джо: Атака Кобри", "Чудова сімка", "РЕД" та "Термінатор: Генезис".

Наразі дата виходу фільму No Other Choice в прокат невідома, але в трейлері зазначається, що це відбудеться вже скоро.

Пак Чхан Ук – чим відомий режисер

Свій перший повнометражний фільм, кримінальну драму "Місяць – мрія сонця" Пак Чхан Ук зняв у 1992 році.

Його другий повнометражний фільм "Об'єднана зона безпеки" 2000 року, головну роль в якому також зіграв Лі Бьонхон, здобув широку популярність в Азії та отримав низку престижних нагород як в регіоні, так і за його межами. Зокрема, картина претендувала на "Золотого ведмедя" Берлінале. Згодом Квентін Тарантіно заявив, що ця стрічка входить до 20-ки його улюблених фільмів, знятих після 1992 року.

Ще більше визнання Пак Чхан Уку принесла його трилогія про помсту: "Співчуття панові Помсті" (2002), "Олдбой" (2003) та "Співчуття пані Помста" (2005). Найбільшого успіху досяг другий фільм серії, який отрима Гран-прі Каннського кінофестивалю. Через 10 років Спайк Лі зняв американський ремейк фільму з Джошем Броліном в головній ролі.

Пізніше Пак Чхан Ук зняв романтичну комедію "Я – кіборг, але це нормально" (2006), свій англомовний дебют, трилер "Стокер" (2013) з Ніколь Кідман та історичну драму "Служниця" (2016), що отримав премію BAFTA як найкращий неангломовний фільм.

Попередній фільм режисера, неонуарна мелодрама "Рішення піти" вийшов у 2022 році. Він отримав схвальні відгуки критиків, став одним з найприбутковіших південнокорейських фільмів в історії та претендував на чимало престижних нагород. Зокрема, він потрапив до шортлиста "Оскара" в категорії "Найкращий міжнародний фільм" як кандидат від Південної Кореї, а сам Пак Чхан Ук виграв приз Канн як найкращий режисер.

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