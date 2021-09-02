За право першими сказати свої здогадки, хто ж перебуває у фантастичному образі, та за перемогу у шоу будуть змагатися дві зіркові команди.

18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра другого сезону найзагадковішого шоу країни "Маскарад".

Зіркові команди шоу будуть боротися за перемогу, а зірки спорту, шоу-бізнесу, кіно і телебачення у фантастичних образах продемонструють глядачам різноманітні таланти.

Хто став героями шоу "Маскарад"?

Героями шоу стали зворушлива Гуска Господиня, яскравий Папуга з Ріо, зваблива Кішка, сексуальний Нептун, добродушливий Арлекін, таємнича Медуза Горгона, автентична Мотанка, та пухнастий Бабайка.

Склад зіркових команд шоу "Маскарад"

За право першими сказати свої здогадки, хто ж перебуває у фантастичному образі, та за перемогу у шоу будуть змагатися дві зіркові команди. До складу першого зіркового тріо увійшли телеведуча та суддя "Ліги Сміху" Маша Ефросиніна, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а капітаном команди став гуморист та актор Юрій Ткач. До другої трійки увійшли співак Дантес, примадонна української музичної індустрії Ірина Білик, очолив команду гуморист Ігор Ласточкін.

До того ж, зірок чекає "ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези, які артисти або спортсмени ховаються за казковими образами. Переможця "ліпсінк батлу" визначатимуть глядачі у залі за допомогою спеціального додатка у смартфоні.

Автор: Ольга Робейко