Зйомки фільму під назвою "Bucking Fastard" мають розпочатися цієї весни.

Рідні сестри-актриси Кейт і Руні Мара зіграють сестер-близнюків у новому фільмі культового німецького режисера Вернера Герцога.

Як пише Deadline, зйомки фільму, що отримав робочу назву "Bucking Fastard", мають розпочатися цієї весни в Ірландії та Словенії.

Про сюжет фільму поки що відомо небагато, лише тільки те, що він заснований на реальній історії нерозлучних сестер-близнюків Джоан і Джин, що живуть на відшибі суспільства.

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Ця картина стане першою спільною роботою для зіркових сестер за їхню більш ніж двадцятирічну кар'єру.

Так, нині 41-річна Кейт, номінантка на премію "Еммі", дебютувала в кіно 1997 року в одному з епізодів серіалу "Закон і порядок". Серед її найвідоміших робіт – ролі в серіалах "Картковий будинок", "Американська історія жахів: Дім-вбивця" і "Поза", а також у фільмах "Фантастична четвірка" (2015) і "Марсіанин".

Тим часом 39-річна Руні, номінантка на премії "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA, насамперед відома завдяки фільмам "Дівчина з татуюванням дракона" Девіда Фінчера, "Керол", "Марія Магдалина", "Алея жаху" та "Говорять жінки".

Сам Вернер Герцог є одним із найвідоміших німецьких режисерів із тих, що живуть нині. Серед його найуспішніших фільмів – "Легенда про Каспара Гаузера", "Агірре, гнів божий", "Носферату – привид ночі" і "Фіцкарральдо". Перший із них приніс Герцогу Гран-прі Канн, а останній – нагороду найкращому режисерові в Каннах.

З 2001 року Герцог живе і працює в США, знявши там такі фільми, як "Поганий лейтенант", "Мій сину, мій сину, що ти наробив" і "Королева пустелі".

Крім режисерської роботи, він також відомий як автор документальних і псевдодокументальних фільмів, автор книг і постановник опер. Також Герцог відомий як актор озвучування, а ще зіграв другорядні ролі в деяких відомих фільмах і серіалах, зокрема "Мандалорець", "Містер самотність" і "Куди приводять мрії".

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