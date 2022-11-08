Прем'єра фільму відбудеться 23 грудня 2022 року на Netflix.

Вийшов новий трейлер детективної комедії "Ножі наголо: Скляна цибуля" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), що стане продовженням хітового фільму 2019 року.

Прем'єра фільму відбудеться 23 грудня 2022 року на Netflix. Як і в попередньому фільмі, в центрі сюжету опиниться детектив Бенуа Бланк у виконанні Денієла Крейга (серія фільмів про Джеймса Бонда, "Удача Логана", "Дівчина з татуюванням дракона"). Власне, він буде єдиним персонажем, що повернеться до сюжету з фільму 2019 року.

Цього разу ексцентричний детектив вирушить у подорож до Греції, де технологічний магнат Майлз Брон влаштовує вечірку для своїх друзів. Щоб розважити гостей, він вигадує гру, учасники якої мають розв'язати вбивство. Однак невдовзі відбувається справжнє вбивство, і кожен з колоритних персонажів має свої мотиви для цього. Детектив Бенуа Бланк має докопатися до істини до того, як загине ще хтось.

Також у фільмі зіграли Едвард Нортон ("Бійцівський клуб", "Американська історія Ікс", "Бердмен"), Ітан Хоук ("Гаттака", "Варяг", "Місячний лицар"), Жанель Моне ("Місячне сяйво", "Антебеллум"), Кетрін Хан ("Дуже погані матусі", "ВандаВіжен"), Джессіка Хенвік ("Матриця: Воскресіння", "Сіра людина"), Кейт Хадсон ("Як позбутися хлопця за 10 днів", "Війна наречених"), Дейв Батиста ("Вартові Галактики", "Армія мерців", "Дюна") та інші.

Режисером фільму виступить Раян Джонсон, який також поставив перший фільм.

Фільм "Ножі наголо" 2019 року – що відомо

Перший фільм з серії "Ножі наголо" був знятий Media Rights Capital і поширювався компанією Lionsgate наприкінці 2019 року. Фільм виявився вкрай успішним як у прокаті, зібравши понад 300 мільйонів доларів при бюджеті в 40 мільйонів доларів, так і у критиків. Також фільм отримав чимало престижних наград та номінацій, зокрема, Райан Джонсон був номінований на "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.

Фільм зумів підкупити глядачів оригінальним сюжетом, який обертався навколо розслідування вбивства ексцентричного письменника культових детективів Харлана Тромбі на вечірці з нагоди його 85-річчя, а також красивою картинкою і тонким гумором, в стилі класичних англійських детективів Агати Крісті. Крім того, фільм запам'ятався зірковим акторським складом – Деніел Крейг, Ана Де Армас, Кріс Еванс, Джеймі Лі Кертіс, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тоні Коллетт, Крістофер Пламмер та інші.

Перші чутки про те, що "Ножі наголо" можуть отримати продовження, з'явилися практично відразу після виходу фільму на екрани. Однак вже тоді зазначалося, що якщо у нього і буде продовження, то воно буде не пов'язане з першою частиною, а обертатиметься навколо нової справи героя Крейга. Згодом стало відомо, що стрімінговий гігант Netflix виклав 450 мільйонів доларів за права на випуск ще двох частин хітової детективної комедії "Ножі наголо".

Вас також можуть зацікавити новини: