Деніел Крейг повернеться до ролі детектива Бенуа Бланка.

Стрімінговий гігант Netflix виклав 450 мільйонів доларів за права на випуск ще двох частин хітової детективної комедії «Ножі наголо» (Knives Out), що вийшла в 2019 році.

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Як повідомляє Variety з посиланням на власні джерела, до роботи над фільмами повернуться режисер Райан Джонсон і актор Деніел Крейг, який блискуче втілив образ приватного детектива Бенуа Бланка.

Відзначається, що перший фільм «Ножі наголо» був знятий Media Rights Capital і поширювався компанією Lionsgate. Фільм виявився вкрай успішним як у прокаті, зібравши понад 300 мільйонів доларів при бюджеті в 40 мільйонів доларів, так і у критиків - Райан Джонсон був номінований на «Оскар» за кращий оригінальний сценарій.

Фільм зумів підкупити глядачів оригінальним сюжетом, який обертався навколо розслідування вбивства ексцентричного письменника культових детективів Харлана Тромбі на вечірці з нагоди його 85-річчя, а також красивою картинкою і тонким гумором, в стилі класичних англійських детективів Агати Крісті. Крім того, фільм запам'ятався зірковим акторським складом - Деніел Крейг, Ана Де Армас, Кріс Еванс, Джеймі Лі Кертіс, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тоні Коллетт, Крістофер Пламмер та інші.

Перші чутки про те, що «Ножі наголо» можуть отримати продовження, з'явилися практично відразу після виходу фільму на екрани. Однак вже тоді зазначалося, що якщо у нього і буде продовження, то воно буде не пов'язане з першою частиною, а обертатиметься навколо нової справи героя Крейга.

Джерела відзначають, що ця вражаюча за масштабами угода дає Netflix можливість запустити нову яскраву серію фільмів, необхідну для того, щоб витримати колосальну конкуренцію в області потокового мовлення, особливо на міжнародному рівні, враховуючи активний розвиток в останні місяці таких гравців, як HBO Max, Disney Plus і Apple TV Plus.

Також видання констатує, що крім суми за права на фільм, Netflix доведеться вкласти величезні суми в його зйомки і просування. Крім того, Деніел Крейг, який прощається з роллю Джеймса Бонда в «Не час помирати», напевно також матиме високі запити в плані гонорару. Для прикладу, актор заробив близько 20 мільйонів доларів на недавніх сиквелах франшизи про Джеймса Бонда.

При цьому поки не ясно, чи будуть фільми виходити в кінотеатрах на додаток до потокових показів на Netflix.

Відзначимо також, що це далеко не перша масштабна угода Netflix за останній час. Влітку 2020 року стало відомо, що сервіс Netflix збирається зняти новий фільм The Gray Man («Сірий чоловік») з рекордним для себе бюджетом в 200 мільйонів доларів, тим самим запустивши нову шпигунську франшизу в дусі «Джеймса Бонда». Зйомки фільму стартували цього року, а в головних ролях задіяні Райан Гослінг («Гра на пониження», «Славні хлопці», «Ла-Ла Ленд», «Той, що біжить по лезу 2049», «Драйв»), Кріс Еванс («Перший месник», «Месники», «Крізь сніг», «Ножі наголо», «Захищаючи Джейкоба») і Анна Де Армас («Той, що біжить по лезу 2049», «Ножі наголо», «Не час помирати»). Режисурою зайнялися брати Руссо («Перший месник: Зимовий солдат», «Перший месник: Протистояння», «Месники: Війна нескінченності», «Месники: Завершення», «Черрі»).

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Автор: Марина Григоренко