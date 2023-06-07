Фільм розповість про творчий шлях творця ігор.

Playstation Studios, спільно з Kojima Productions і Filmworks, представили перший офіційний трейлер документального фільму Connecting Worlds ("Об'єднуючи світи"). У ньому розкажуть про геймдизайнера Хідео Кодзіму.

"У фільмі будуть сцени зі створення Death Stranding і процес розробки гри в студії!", - анонсували творці документалки на сторінці Kojima Productions в Instagram.

Трейлер вже з'явився на YouTube. Відомо, що у фільмі покажуть творчий шлях Кодзіми. Крім цього, сам геймдизайнер розповість про те, як він почав працювати над іграми.

Також у фільмі покажуть інтерв'ю з колегами і друзями Кодзіми. Серед запрошених гостей будуть Гільєрмо дель Торо, Джордж Міллер, Ніколас Віндінг Рефн, Норман Редус, і група CHVRCHES. Режисером документалки став Глен Мілнер.

Прем'єра фільму про Кодзіму відбудеться вже скоро, 17 червня. Першими документалку побачать гості фестивалю Tribeca у Нью-Йорку.

Фільм "Об'єднуючи світи" про Хідео Кодзіму - трейлер

Хто такий Хідео Кодзіма

Японському геймдизайнеру, продюсеру і актору 59 років. Хідео Кодзіма прославився завдяки своєму незвичайному підходу до процесу створення відеоігор.

Геймдизайнер створив серію ігор Metal Gear. Також Кодзіма розробляв ігри Snatcher, Policenauts. Крім цього, він продюсував ігри Castlevania: Lords Of Shadow, Boktai та багато інших. Геймдизайнер також працював над створенням гри Death Stranding, другу частину якої анонсували на TGA 2022.

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