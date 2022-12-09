З трейлера знову майже нічого не зрозуміло.

Натяки Kojima Productions виявилися не марними: на The Game Awards 2022 студія на чолі зі знаменитим Хідео Кодзімою анонсувала Death Stranding 2. Правда, дебютний трейлер в кращих традиціях серії вийшов максимально загадковим і не дозволяє зрозуміти, в чому полягає суть гри.

У першій половині ролика показується Фреджайл, персонаж Леї Сейду. Вона грається з дитиною в сховищі, на яке за мить хтось нападає. Героїня піднімається нагору на таємному ліфті, сідає на мотоцикл і намагається втекти. Однак Фреджайл потрапляє під обстріл і гине.

Далі демонструється інша локація — сховище посеред чорної рідини. З останньої піднімається машина вражаючих розміром. А за цим спостерігають все та ж Фреджайл і постарілий Сем Бріджес — головний герой у виконанні Нормана Рідуса.

Після дебютного трейлера на TGA 2022 виступив Хідео Кодзіма. Він розповів про процес розробки та вплив COVID-19 на оповідь. Керівник заявив: "Переживши пандемію, я просто переписав все з нуля".

Death Stranding 2 вийде ексклюзивно на PlayStation 5, дата релізу поки невідома.

Коротко про Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварюки, а вцілілі сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

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