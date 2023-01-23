Кадр з фільму "Блондинка" / film.ru

Організатори премії "Золота малина 2023" опублікували список номінантів. Серед найгірших фільмів виявилися "Блондинка", "Морбіус", "365 днів" та інші.

Варто відзначити, що фільм "Блондинка" - це історія про життя Норми Джин Бейкер, що стала найвідомішою блондинкою в історії Голлівуду - Мерилін Монро. Однак екранізація життя знаменитої Монро не припала до душі критикам. 

А ось фільм "365 днів" про те, як глава мафії викрав дівчину і дав їй рік, щоб вона закохалася в нього, дуже сподобався глядачам. Більш того, ця картина побила рекорди на Netflix, проте критики не згодні з високими оцінками любителів еротичного кіно.

Багато критики на свою адресу отримали і актори - Пенелопа Крус, Піт Девідсон, Райан Кіра Армстронг та інші. Відомо, що вручення премії відбудеться 11 березня цього року.

Список номінантів на "Золоту малину 2023"

Найгірший фільм:

  • "Блондинка"
  • "Доброї жалоби"
  • "Морбіус" 
  • "Піноккіо"
  • "Русалка і дочка короля"

Найгірший режисер:

  • Джадд Апатов - "Бульбашка"
  • Колсон Бейкер і Мод Сан - "Доброї жалоби"
  • Ендрю Домінік - "Блондинка"
  • Роберт Земекіс - "Піноккіо"
  • Даніель Еспіноса - "Морбіус"

Найгірша актриса:

  • Райан Кіра Армстронг - "Та, що запалює поглядом"
  • Брайс Даллас Говард - "Світ Юрського періоду: панування"
  • Дайан Кітон - "Мак і Ріта"
  • Алісія Сільверстоун - "Рекуін"
  • Кая Скоделаріо - "Русалка і дочка короля"

Найгірший актор другого плану:

  • Піт Девідсон - "Доброї жалоби"
  • Мод Сан - "Доброї жалоби"
  • Зав'єр Семюел - "Блондинка"
  • Еван Вільямс - "Блондинка"
  • Том Хенкс - "Елвіс"

Найгірша актриса другого плану:

  • Адріа Архона - "Морбіус"
  • Лоррейн Бракко - "Піноккіо"
  • Пенелопа Крус - "Код 355"
  • Фань Бінбін - "Код 355"
  • Міра Сорвіно - "Ламборгіні: людина-легенда"

Найгірший сценарій:

  • "Блондинка"
  • "Доброї жалоби"
  • "Світ Юрського періоду: панування"
  • "Морбіус"
  • "Піноккіо"

Найгірший рімейк, сиквел або рип-офф:

  • "Блондинка"
  • "Та, що запалює поглядом"
  • "Світ Юрського періоду: панування"
  • "Піноккіо"
  • "365 днів: Цей день" та "Наступні 365 днів"

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