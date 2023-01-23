Критики низько оцінили ці фільми та їхніх акторів.

Організатори премії "Золота малина 2023" опублікували список номінантів. Серед найгірших фільмів виявилися "Блондинка", "Морбіус", "365 днів" та інші.

Варто відзначити, що фільм "Блондинка" - це історія про життя Норми Джин Бейкер, що стала найвідомішою блондинкою в історії Голлівуду - Мерилін Монро. Однак екранізація життя знаменитої Монро не припала до душі критикам.

А ось фільм "365 днів" про те, як глава мафії викрав дівчину і дав їй рік, щоб вона закохалася в нього, дуже сподобався глядачам. Більш того, ця картина побила рекорди на Netflix, проте критики не згодні з високими оцінками любителів еротичного кіно.

Багато критики на свою адресу отримали і актори - Пенелопа Крус, Піт Девідсон, Райан Кіра Армстронг та інші. Відомо, що вручення премії відбудеться 11 березня цього року.

Список номінантів на "Золоту малину 2023"

Найгірший фільм:

"Блондинка"

"Доброї жалоби"

"Морбіус"

"Піноккіо"

"Русалка і дочка короля"

Найгірший режисер:

Джадд Апатов - "Бульбашка"

Колсон Бейкер і Мод Сан - "Доброї жалоби"

Ендрю Домінік - "Блондинка"

Роберт Земекіс - "Піноккіо"

Даніель Еспіноса - "Морбіус"

Найгірша актриса:

Райан Кіра Армстронг - "Та, що запалює поглядом"

Брайс Даллас Говард - "Світ Юрського періоду: панування"

Дайан Кітон - "Мак і Ріта"

Алісія Сільверстоун - "Рекуін"

Кая Скоделаріо - "Русалка і дочка короля"

Найгірший актор другого плану:

Піт Девідсон - "Доброї жалоби"

Мод Сан - "Доброї жалоби"

Зав'єр Семюел - "Блондинка"

Еван Вільямс - "Блондинка"

Том Хенкс - "Елвіс"

Найгірша актриса другого плану:

Адріа Архона - "Морбіус"

Лоррейн Бракко - "Піноккіо"

Пенелопа Крус - "Код 355"

Фань Бінбін - "Код 355"

Міра Сорвіно - "Ламборгіні: людина-легенда"

Найгірший сценарій:

"Блондинка"

"Доброї жалоби"

"Світ Юрського періоду: панування"

"Морбіус"

"Піноккіо"

Найгірший рімейк, сиквел або рип-офф:

"Блондинка"

"Та, що запалює поглядом"

"Світ Юрського періоду: панування"

"Піноккіо"

"365 днів: Цей день" та "Наступні 365 днів"

Раніше УНІАН назвав 5 фільмів про моду, які розвивають почуття стилю.

Вас також можуть зацікавити новини: