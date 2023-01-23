Організатори премії "Золота малина 2023" опублікували список номінантів. Серед найгірших фільмів виявилися "Блондинка", "Морбіус", "365 днів" та інші.
Варто відзначити, що фільм "Блондинка" - це історія про життя Норми Джин Бейкер, що стала найвідомішою блондинкою в історії Голлівуду - Мерилін Монро. Однак екранізація життя знаменитої Монро не припала до душі критикам.
А ось фільм "365 днів" про те, як глава мафії викрав дівчину і дав їй рік, щоб вона закохалася в нього, дуже сподобався глядачам. Більш того, ця картина побила рекорди на Netflix, проте критики не згодні з високими оцінками любителів еротичного кіно.
Багато критики на свою адресу отримали і актори - Пенелопа Крус, Піт Девідсон, Райан Кіра Армстронг та інші. Відомо, що вручення премії відбудеться 11 березня цього року.
Список номінантів на "Золоту малину 2023"
Найгірший фільм:
- "Блондинка"
- "Доброї жалоби"
- "Морбіус"
- "Піноккіо"
- "Русалка і дочка короля"
Найгірший режисер:
- Джадд Апатов - "Бульбашка"
- Колсон Бейкер і Мод Сан - "Доброї жалоби"
- Ендрю Домінік - "Блондинка"
- Роберт Земекіс - "Піноккіо"
- Даніель Еспіноса - "Морбіус"
Найгірша актриса:
- Райан Кіра Армстронг - "Та, що запалює поглядом"
- Брайс Даллас Говард - "Світ Юрського періоду: панування"
- Дайан Кітон - "Мак і Ріта"
- Алісія Сільверстоун - "Рекуін"
- Кая Скоделаріо - "Русалка і дочка короля"
Найгірший актор другого плану:
- Піт Девідсон - "Доброї жалоби"
- Мод Сан - "Доброї жалоби"
- Зав'єр Семюел - "Блондинка"
- Еван Вільямс - "Блондинка"
- Том Хенкс - "Елвіс"
Найгірша актриса другого плану:
- Адріа Архона - "Морбіус"
- Лоррейн Бракко - "Піноккіо"
- Пенелопа Крус - "Код 355"
- Фань Бінбін - "Код 355"
- Міра Сорвіно - "Ламборгіні: людина-легенда"
Найгірший сценарій:
- "Блондинка"
- "Доброї жалоби"
- "Світ Юрського періоду: панування"
- "Морбіус"
- "Піноккіо"
Найгірший рімейк, сиквел або рип-офф:
- "Блондинка"
- "Та, що запалює поглядом"
- "Світ Юрського періоду: панування"
- "Піноккіо"
- "365 днів: Цей день" та "Наступні 365 днів"
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