У Нью-Йорку пройшла щорічна премія Еммі 2021. Церемонію відвідали популярні актори, артисти та інші знаменитості. Вони продемонстрували на червоній доріжці справжню розкіш.
Нігерійсько-американська актриса і комік Івонн Анулі Орджі з'явилася на врученні премії в пишній жовтій сукні з фатину. Її родзинкою стали незвичайні рукави і глибоке декольте, яке додало образу легкої пікантності. Доповнила вона образ стильними прикрасами, а також зробила низький пучок.
У не менш стильному образі з'явилася шведська актриса Софія Хелін. Стилісти скомбінували їй чорну водолазку і шовкову спідницю довжини міді. А масивна прикраса на шиї стала яскравим акцентом в образі актриси.
Варто відзначити і мексиканську актрису Ану Бренду Контрерас. Дівчина блищала на червоній доріжці в довгій сукні кольору айворі, яка декорована пір'ям і спокусливо оголює одне плече.
На окрему увагу заслуговує і американська актриса Емерод Тубія, яка стала справжньою зіркою премії. Дівчина одягла довгу синю сукню з високим розрізом на стегні. Доповнила вона образ босоніжками в тон, а також зробила "мокру" укладку і нанесла яскравий макіяж.
Переможці премії International Emmy Awards 2021:
- Найкращий телефільм або міні-серіал - "Перетинаючи Атлантику"
- Найкращий драматичний серіал - "Тегеран"
- Найкраща гра актора - Девід Теннант для "Дес"
- Найкращий документальний фільм - "Заморожена надія"
- Найкраща програма в прайм-тайм в США, що не належать до англійської мови - 21-а щорічна премія Latin GRAMMY Awards
- Найкраще неігрове шоу - "Співак у масці"
- Найкраща короткометражка - "Всередині"
- Найкраща теленовела - "Пісня слави"
- Найкращі програми про мистецтво - "Кубрик про Кубрика"
- Найкраща гра актриси - Хейлі Сквайрс для "Матеріали для дорослих"
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