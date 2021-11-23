Церемонія нагородження престижної премії відбулася сьогодні, 23 листопада, в США.

У Нью-Йорку пройшла щорічна премія Еммі 2021. Церемонію відвідали популярні актори, артисти та інші знаменитості. Вони продемонстрували на червоній доріжці справжню розкіш.

Нігерійсько-американська актриса і комік Івонн Анулі Орджі з'явилася на врученні премії в пишній жовтій сукні з фатину. Її родзинкою стали незвичайні рукави і глибоке декольте, яке додало образу легкої пікантності. Доповнила вона образ стильними прикрасами, а також зробила низький пучок.

У не менш стильному образі з'явилася шведська актриса Софія Хелін. Стилісти скомбінували їй чорну водолазку і шовкову спідницю довжини міді. А масивна прикраса на шиї стала яскравим акцентом в образі актриси.

Варто відзначити і мексиканську актрису Ану Бренду Контрерас. Дівчина блищала на червоній доріжці в довгій сукні кольору айворі, яка декорована пір'ям і спокусливо оголює одне плече.

На окрему увагу заслуговує і американська актриса Емерод Тубія, яка стала справжньою зіркою премії. Дівчина одягла довгу синю сукню з високим розрізом на стегні. Доповнила вона образ босоніжками в тон, а також зробила "мокру" укладку і нанесла яскравий макіяж.

Переможці премії International Emmy Awards 2021:

Найкращий телефільм або міні-серіал - "Перетинаючи Атлантику"

Найкращий драматичний серіал - "Тегеран"

Найкраща гра актора - Девід Теннант для "Дес"

Найкращий документальний фільм - "Заморожена надія"

Найкраща програма в прайм-тайм в США, що не належать до англійської мови - 21-а щорічна премія Latin GRAMMY Awards

Найкраще неігрове шоу - "Співак у масці"

Найкраща короткометражка - "Всередині"

Найкраща теленовела - "Пісня слави"

Найкращі програми про мистецтво - "Кубрик про Кубрика"

Найкраща гра актриси - Хейлі Сквайрс для "Матеріали для дорослих"

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Автор: Діана Могилєвич